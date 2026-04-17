Mons. Urbanč en las honras de la Cultura, Turismo y Deporte

“Que cada expresión artística y cultural fomente la

belleza, la verdad y el encuentro con el Dios de la Vida”

En la noche del jueves 16 de abril, quinto día del Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle, rindieron su homenaje autoridades y empleados del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Secretarías de Cultura, Turismo y Deporte, SADE, Junta de Estudios Históricos, Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, SALAC, Damas Belgranianas, Instituto Sanmartiniano y de Cultura Hispánica, EVEA, Conservatorios de Música, Asociación de Folcloristas Unidos de Catamarca (AFUCA) y demás instituciones culturales y artísticas; hoteles, bares y restaurantes; clubes, asociaciones, Círculos y Federaciones del Deporte, Escuelas de Formación Deportiva y Pastoral de Turismo.

Las honras fueron tributadas durante la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por Mons. Virginio Domingo Bressanelli (SCJ), obispo emérito de Neuquén; el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral; y el padre Arildo José Ferrari, sacerdote dehoniano (SCJ), quien se encuentra en Catamarca junto con miembros de la congregación realizando actividades en el marco de este Septenario.

Participaron de la ceremonia litúrgica la secretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Daiana Carolina Roldan; la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín; la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín; el secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna; la presidenta la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Prof. Hilda García, entre otras autoridades de instituciones culturales del medio.

Al comienzo de su homilía, Mons. Urbanč dio la bienvenida a quienes trabajan en el ámbito de la cultura, el deporte y el turismo, rogando “que el mensaje de la Palabra de Dios que hemos escuchado cale profundamente en sus corazones”, dijo.

“El Espíritu Santo es el gran protagonista de la Iglesia naciente. Más de dos mil años después sigue urgiéndonos interiormente a ser testigos del Resucitado en nuestros contextos, a llenar nuestras casas y ciudades con el anuncio del Evangelio”, afirmó, agregando que “cuando hemos visto a Jesús resucitado en nuestras vidas y nos hemos encontrado con su mirada misericordiosa que nos dice: ‘¡No tengan miedo!’, ser testigos no es una imposición, sino una obediencia que urge desde nuestro propio interior”.

Más adelante expresó que “Cristo resucitado ofrece al mundo de la cultura, deporte y turismo un mensaje de esperanza, renovación y victoria sobre la muerte. Invita a superar la cultura de la muerte, la inmediatez y el egoísmo, promoviendo valores de amor, solidaridad y trascendencia, dando un nuevo propósito a la actividad humana”.

“El Resucitado transforma la cultura al infundirle sentido de eternidad, transformando el arte y la expresión humana de la mera inmanencia hacia la esperanza y la vida nueva. Invita a una cultura de vida y trascendencia”, manifestó.

Asimismo, indicó que “para el deporte, el Resucitado representa la superación, la victoria sobre la fragilidad humana y la importancia del trabajo en equipo (comunidad). El cuerpo es valorado como templo del Espíritu Santo, no solo como objeto de rendimiento y de competición”.

“Y al turismo -continuó- le ofrece una visión del viaje como peregrinación, un encuentro con la creación, la historia y la necesidad de descanso y renovación espiritual, encontrando a Dios en el encuentro con el otro y en la belleza del mundo. En resumen, la resurrección ayuda a ver cada ámbito de la vida como un lugar donde construir el Reino de Dios”.

Dirigiéndose a la Madre rogó: “Querida Virgen del Valle, Madre amada y Patrona Nacional del Turismo, a ti elevamos nuestra oración. Enséñanos a descubrir las caricias de Dios en el suelo, el agua y las montañas. Ayúdanos a encontrar rostros de hermanos en cada viaje, transformando el turismo en un puente de diálogo, hospitalidad y paz entre las culturas”.

“Te pedimos protección y orientación para que nuestros esfuerzos físicos, entrenamientos y competencias sean ocasión de encuentro y diálogo, superando barreras de lengua y raza, y contribuyendo a la solidaridad humana. Y que cada expresión artística y cultural fomente la belleza, la verdad y el encuentro con el Dios de la Vida, uniendo a los pueblos en el amor y la esperanza. Madre del Valle, te pedimos que bendigas estas actividades, para que sean reflejo de Cristo Resucitado y nos ayuden a construir juntos la nueva civilización del amor”, imploró.

En el momento del ofertorio, los alumbrantes acercaron sus ofrendas particulares junto con los dones del pan y el vino.

Antes de la bendición final, todos juntos alabaron a la Virgen María con el canto del Regina Coeli y se consagraron a Ella.