Música

Con 1800 instrumentos de viento, la Biblioteca del Congreso alberga la mayor colección de flautas del mundo, entre las que se encuentra la famosa flauta de cristal de Madison. Fue un regalo de un fabricante de flautas francés para felicitarlo por su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Como se puede ver en el video, se trata de una flauta tan brillante como el vestido que usó Lizzo esa noche. Después de unos minutos, la cantante devolvió el instrumento a los empleados de la Biblioteca escoltados por la policía del Capitolio.

“Soy la primera y única persona en tocar esta flauta de cristal presidencial de 200 años: Gracias @librarycongress”, publicó Lizzo junto al video en su cuenta de Twitter:

NOBODY HAS EVER HEARD THIS FAMOUS CRYSTAL FLUTE BEFORE

NOW YOU HAVE

IM THE FIRST & ONLY PERSON TO EVER PLAY THIS PRESIDENTIAL 200-YEAR-OLD CRYSTAL FLUTE— THANK YOU @librarycongress ❤️ pic.twitter.com/VgXjpC49sO

— FOLLOW @YITTY (@lizzo) September 28, 2022