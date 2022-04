ANOHNI se une a Hercules & Love Affair en su nueva canción “Poisonous Storytelling”, perteneciente a su proximo album “IN AMBER”. Este seria el primer trabajo de Andy Butler y la cantante inglesa juntos desde “Blind” (2008). La canción también cuenta con la participación de Budgie, el batería miembro de Siouxsie and the Banshees.

En un comunicado, Butler dijo: “‘Poisonous Storytelling’ comenzó como una canción llamada ‘Sacral’ – la música evocaba ritos sagrados, pero la palabra ‘Sacral’ también habla de la una de las fuentes de nuestro arraigo y estabilidad”. ANOHNI añadió: “Debemos tener cuidado con las nuevas narrativas, porque todo el mundo se pudre por la narración venenosa”.

In Amber sale a la venta el 17 de junio (vía Skint/BMG). “Poisonous Storytelling” también ha sido remezclado por Justin K Broadrick (de Godflesh) y el dúo tecno Giant Swan.

Escuchá la canción acá.

The post HERCULES & LOVE AFFAIR PRESENTA SU NUEVO SINGLE “POISONOUS STORYTELLING” first appeared on Metro 95.1.