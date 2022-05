Música

Harry Styles lleva cinco semanas consecutivas en el primer puesto de la Official Singles Chart con As It Was, acercándose cada vez más a igualar las siete semanas de Encanto con We Don’t Talk About Bruno a principios de este año.

En la semana en que la estrella anunció un espectáculo exclusivo en Londres para coincidir con el lanzamiento de su próximo álbum Harry’s House, As It Was acumuló 7 millones de streams.

Future entra directamente en el Top 10 con la colaboración de Drake y Tems, Wait for U (8). Su segundo sencillo en el Top 10 del Reino Unido hasta la fecha, ¿podría ser la mayor amenaza para Harry y derrocar su estatus de número 1 en las próximas semanas?

Otro tema a tener en cuenta es About Damn Time, de Lizzo, una canción con sabor a música disco. Subiendo 52 puestos en la lista hasta el número 15 en su tercera semana, la canción se convierte en su quinto Top 40 en el Reino Unido hasta la fecha. Si sigue creciendo tan rápido, podría superar su actual pico en la lista logrado con el single de 2019 Good As Hell (7). 2Step de Ed Sheeran también continúa su ascenso, alcanzando un nuevo pico esta semana (12).

Por último, Benson Boone, de 20 años, presume de su primera entrada en la Official Singles Chart con In the Stars (21), mientras Big Energy de Latto sube a un nuevo máximo (28) y la colaboración de Diplo y Miguel Don’t Forget My Love entra en el Top 40 por primera vez desde su lanzamiento en febrero (39).