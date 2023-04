Música

El talentoso cantante participó en un programa de televisión y declaró que «nunca diría nunca» a una reunión con su ex-banda.

Esta semana, el cantante de ‘As It Was’ se unió a James Corden como invitado en el último episodio de The Late Late Show.

Durante un segmento del juego Spill Your Guts or Eat Your Guts, Harry y James hablaron de la posibilidad de una reunión de One Direction, que se había rumoreado.

Aunque por el momento no está en marcha, Harry declaró que nunca diría que no a la idea y que estaría abierto a ella si el momento fuera el adecuado.

“Sí o no, ¿habrá una reunión de One Direction? ¿Sucederá alguna vez?”, dijo leyendo la pregunta, antes de responder: “Me temo que no es una pregunta de sí o no. Creo que nunca diría nunca a eso. Si hubiera un momento en el que quisiéramos hacerlo, no veo por qué no lo haríamos”.

Harry y sus compañeros de banda Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson hicieron un parón indefinido en enero de 2016, casi un año después de que Zayn Malik abandonara el grupo. Todos formaron excelentes carreras como solistas.