3 enero, 2020 7:44

Ayer por la tarde se dió a conocer un video de una jóven que fue atacada sexualmente por un joven. La víctima habló y declaró lo que ocurrió.

La joven que sufrió el ataque sexual al salir de un bar en Rosario, dijo estar segura que la drogaron

Los medios comenzaron a difundir el video de un ataque sexual que sufrió Gimena C., a la salida de un bar en Rosario. La víctima comenzó a hacer circular este material por las redes sociales para que se pueda identificar al agresor, dijo que se tomó la decisión de mostrar las imágenes “para evitar que esta persona le haga daño a otra mujer”.

Gimena sufrió el violento ataque sexual en el mes de julio del año pasado. Ella declaró que no se acuerda nada de lo que ocurrió esa noche: “Recuerdo ponerme la campera para salir del bar donde estaba y después abrí los ojos y estaba en un hospital. Nada más”.

Difundieron el video de un ataque sexual contra una mujer para identificar al agresor

En su declaración agregó: “Estoy casi segura de que me drogaron. Hay un video en el que salgo del bar y estoy bien. Permanecí internada durante cuatro días. Me hicieron el diagnóstico certero de lo que tenía, una fractura de tabique nasal que me costó una cirugía“.

Además habló de los daños físicos que sufrió tras el ataque sexual: “Luego estuve con un cuadro de vértigo muy importante, estuve casi tres meses con muchísimos síntomas, imposibilitada físicamente para cualquier tipo de actividad sola. De la parte física mejoré, pero ahora lo que queda es emocional”.

El ataque sexual ocurrió en Julio pero ahora se decidió difundir las imágenes

Gimena señaló que se encuentra realizando un tratamiento psicológico, y que volvió a trabajar, pero le costó mucho poder salir de su casa: “A las dos semanas no lo pude sostener más. Sé que esto lo voy a superar, pero hoy por hoy no puedo ni salir del departamento”.

Con respecto a la decisión de difundir el video del ataque sexual ella dijo: “La idea me afectó a mí y a mi familia pero es una decisión que tomamos para que se encuentre a esta persona, para evitar que le haga daño a otra mujer. Eso es lo que más nos importa”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá