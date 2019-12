Los asistentes de voz han revolucionado los hogares de todo el mundo. Durante el último año, los altavoces inteligentes han sido uno de los regalos estrella y una compra casi indispensable para los amantes de la tecnología. Ocupan ya el puesto número uno de los aparatos del ‘Internet of Things’ (IoT)en nuestras casas. Tal es el éxito de los asistentes que, según Comscore, las búsquedas y los mensajes por voz representarán el 50% del total en 2020.

En 2011, Apple presentaba iOS 5 para iPhone y iPad con una funcionalidad muy especial: Siri, el primer asistente virtual moderno y casi un miembro más de la familia de muchos hoy en día. Desde entonces el mercado de los asistentes de voz ha crecido mucho y los más destacados son Alexa de Amazon (2014) y Google Assistant de Google (2016) -aunque tenemos otros, menos populares, como Cortana de Microsoft (2014) o Bixby de Samsung (2017)-.

En general, todos ellos permiten gestiones básicas como establecer un recordatorio, una alarma, el temporizador o una cita del calendario, dar información sobre el clima o llevarte a Google para encontrar una respuesta. También utilizan la calculadora, te avisan del tráfico y te recomiendan cuándo salir y qué ruta coger para llegar a una reunión. Hacen llamadas o videollamadas y mandan y leen mensajes -vía SMS o también WhatsApp– e incluso te sugieren enviar un mensaje si estás un atasco para avisar de que llegas tarde.

También te ayudan con la casa: controlan tus sistemas domóticos y dispositivos inteligentes, abren el garaje, quitan la alarma, encienden las luces y la calefacción cuando estás llegando del trabajo… Controlan cámaras de seguridad, enchufes o regletas inteligentes, aparatos del hogar -como un robot aspiradora, una ‘smart tv’ o una nevera inteligente- y el termostato y el aire acondicionado. Todo esto no solo alimenta tu comodidad y te libra de alguna que otra tarea, sino que además supone un ahorro energético que notarán tus bolsillos.

Por último, se conectan con apps de música o entretenimiento (como Spotify o Netflix) para ofrecerte tus contenidos favoritos. Es decir: son tu mayordomo virtual dispuesto a cumplir todos tus deseos y a hacerte la vida más fácil. Incluso te los puedes llevar de viaje por el mundo para que sean tu intérprete personal.

Y, ¿cuál elijo?

A la hora de hablar con las hermosas damas, lo importante no es solo cómo son ellas -que también-, sino mediante qué aparato lo haces. Para elegir a tu asistente virtual es primordial cerciorarte de que es compatible con los dispositivos que ya tienes. Y si no tienes, las propuestas nativas de estos asistentes son Amazon Echo y Google Home y sus diferentes versiones y HomePod de Apple.

Amazon tiene un gran ecosistema de dispositivos Echo que poder repartir a lo largo del hogar, con relojes, pantallas como el Echo Spot, altavoces como el Amazon Echo Plus o elEcho Dot o con el Echo Input para convertir cualquier altavoz normal en inteligente.

En cuanto a Google, podemos optar por Google Home, el modelo más completo -sin pantalla- que encontrarás en su catálogo; por Google Home Mini, su alternativa sencilla; o por Google Nest Hub, su versión con pantalla táctil.

Pero con Siri de Apple solo podemos hablar a través del HomePod, más bien parecido al Echo Plus y al Google Home por su tamaño y apariencia.

Si comparamos estos tres -Amazon Echo Plus, Google Home y HomePod- por ser los más similares, encontramos que el de Amazon y el de Google son más parecidos y el de Apple, si bien su asistente es el más veterano, se ha quedado un poco atrás con respecto a conectividad.

Principalmente el HomePod cuenta con dos barreras: por un lado, como ocurre siempre con esta marca, al ser un producto de Apple, si no tenéis un iPhone o un iPad, no podréis utilizar todas sus características. Y, por otro, es el más pesado de los tres con 2,5 kg frente a los 780 gramos del Amazon Echo Plus o los 477 gramos del Google Home. Aunque esto se debe a sus 7 tweeters y su subwoofer de 200 milímetros, lo que le hace ganar por goleada en calidad de sonido.

Amazon Echo Plus y Google Home son compatibles tanto con móviles Android como iOS y con muchísimas apps -con mejores resultados en el caso de Google-. También con gran parte de las marcas que fabrican electrodomésticos inteligentes, si bien Amazon -en parte por su antigüedad- está disponible para más firmas y aparatos. Si eres usuario de Chromecast o utilizas habitualmente las herramientas de la Suite de Google -como YouTube o Calendar- tu dispositivo será Google Home.

El Echo Plus cuenta con siete micrófonos para aislar nuestra voz y dos altavoces, uno de ellos diseñado para reforzar los graves. Esto le da gran potencia de sonido y la capacidad de reconocernos mejor. Es decir, en lo que respecta al hardware de sonido, Amazon gana a Google Home tanto en emisión como en recepción. Sin embargo, dada esta potencia, uno de sus puntos flacos es que consume bastante energía.

El altavoz de Google Assistant, por su parte, gana en usabilidad: dispone de una superficie táctil en la que puedes ajustar manualmente el volumen y de un botón físico para desactivar el reconocimiento de voz. Sabrás si te está escuchandoporque se activan unas luces LED si está en funcionamiento.

Además, a la hora de “hablar” con tu asistente, Google Assistant es el que mejor nos entiende

-¿tendrá que ver el hecho de pertenecer a una empresa fundada sobre un buscador?-. Así lo ha constatado un equipo de investigación de Voicebot.ai que ha hecho 4.000 preguntas a Alexa, Assistant, Siri y Bixby. Google Assistant en su versión para smartphones ha respondido correctamente al 92% de las consultas y en un altavoz al 81%. Alexa respondió correctamente en el 34% de las preguntas, Bixby en el 32% y Siri solo en el 28%.

Por último, si vamos al precio, Google Home es la opción más económica, costando alrededor de 80 euros. El dispositivo para Alexa sube hasta aproximadamente 110 euros y, en la línea de Apple como vendedor de alta gama, si queremos hablar con Siri nos costará la friolera de 329 euros.

Y si no te convence ninguna de estas marcas, otras firmas como LG, Lenovo, Sony o Harman Kardon tienen también entre sus productos altavoces inteligentes implementados con Google Assistant, mientras que con Huawei y Bose hablas con Alexa. Otros, como el de Sonos, sirven para ambos asistentes.

Resultados del estudio de Voicebot, que muestran a Google Assistant como ganador. Voicebot Resultados del estudio de Voicebot, que muestran a Google Assistant como ganador.