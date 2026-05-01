Por: ElAncasti

“Todo lo que me dijo fue sexualizado”. Con esa frase contundente, una nueva mujer rompe el silencio y aporta un testimonio exclusivo que vuelve a poner en el centro de la polémica al diputado Javier Galán.

👉 La denunciante decidió hablar y exponer situaciones que, según su relato, vivió durante su vínculo laboral. Sus declaraciones se suman a un escenario que no deja de crecer y que ya tiene múltiples señalamientos en la Justicia.

📌 Este nuevo testimonio aparece en medio de otras acusaciones que involucran al legislador, incluyendo el caso de una exempleada que asegura haber sido desvinculada tras 5 años de trabajo sin recibir indemnización.

📌 Según lo que se conoce, el clima laboral y los tratos personales son parte de los cuestionamientos que empiezan a repetirse en distintos relatos.

⚠️ Mientras tanto, el propio Galán sostiene públicamente que todo responde a una maniobra en su contra. Sin embargo, las voces que se animan a hablar siguen aumentando.

💬 Testimonios que impactan, denuncias que se acumulan y una causa que promete seguir dando que hablar.

📎 Fuente: El Ancasti

🎥 Mirá el testimonio completo en este video exclusivo