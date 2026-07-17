Los legisladores de la oposición sostuvieron que las primarias representan un gasto innecesario.

La Libertad Avanza en Catamarca salió a respaldar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las principales reformas políticas que impulsa el Gobierno nacional. Tanto el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Carlos Aibar Quintar, como el diputado nacional Adrián Brizuela coincidieron en que el sistema no cumplió con el objetivo para el que fue creado, genera un elevado costo para el Estado y debería ser reemplazado por mecanismos internos de selección de candidatos dentro de cada partido político.

Aibar Quintar sostuvo que existen razones políticas y económicas para avanzar con la eliminación o suspensión de las PASO. Desde el punto de vista institucional, afirmó que las candidaturas deben volver a resolverse en el ámbito de los partidos y no mediante una elección abierta financiada con recursos públicos.

«Las discusiones internas tienen que volver al seno de los partidos. Creemos que podemos fortalecer el sistema democrático haciendo que las candidaturas se resuelvan dentro de cada espacio político», manifestó el legislador.

A ese argumento sumó el impacto económico que representa la organización de los comicios. Señaló que, especialmente en provincias como Catamarca, donde todavía se utiliza la boleta de papel, la impresión de boletas demanda una importante erogación para el Estado y para las propias fuerzas políticas. En ese sentido, consideró que eliminar las PASO permitiría reducir gastos sin afectar la calidad del proceso democrático.

El diputado también advirtió que el debate adquiere otra dimensión si la Provincia decide desdoblar las elecciones respecto del calendario nacional. Explicó que, en ese escenario, la organización de los comicios queda a cargo del Estado provincial, por lo que el costo recae directamente sobre los recursos de Catamarca.

«Si las elecciones van desenganchadas del calendario nacional, quien tiene que costearlas es la Provincia. Ese gasto termina siendo de todos los catamarqueños», sostuvo.

En la misma línea se expresó el diputado nacional Adrián Brizuela, quien cuestionó el funcionamiento que tuvieron las PASO desde su implementación. Según indicó, nunca llegaron a cumplir la finalidad para las que fueron creadas y, en la práctica, terminaron convirtiéndose en una instancia electoral costosa.

En ese sentido, sostuvo que ni a nivel nacional ni en Catamarca las primarias sirvieron para dirimir las grandes candidaturas. Recordó que en la provincia las PASO quedaron prácticamente reducidas a definir postulaciones para concejales, mientras que las principales candidaturas a gobernador, vicegobernador e intendentes continuaron resolviéndose mediante acuerdos políticos previos.

El legislador también cuestionó el nivel de participación registrado en las primarias y señaló que la concurrencia electoral viene disminuyendo con el paso de los años.

«Las PASO nunca han cumplido el espíritu para el que fueron creadas. Son muy costosas y la participación va bajando porque la gente está cansada de votar», afirmó.