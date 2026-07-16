En el marco de la remodelación y puesta en valor de la Plaza Luis Varela Lezana**, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi**, dialogó con Catamarca Despierta.

Durante la entrevista, destacó que la obra fue realizada **100% con mano de obra municipal**, poniendo en valor el compromiso y la capacidad de los trabajadores del municipio para transformar los espacios públicos en beneficio de los vecinos.

Al finalizar el acto, Saadi fue rodeado por una gran cantidad de vecinos que se acercaron para saludarlo, sacarse fotografías y expresarle su cariño, reflejando el cálido acompañamiento de quienes participaron de la jornada.

No te pierdas esta entrevista, donde el intendente habla sobre la obra, los proyectos para la Capital y el contacto permanente con la comunidad.

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