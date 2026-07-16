En el marco de la remodelación y puesta en valor de la Plaza Luis Varela Lezana, el gobernador Raúl Jalil dialogó con Catamarca Despierta.

Durante la entrevista, el mandatario no solo se refirió a la importancia de esta obra para los vecinos y adelantó novedades sobre futuras acciones de gestión, sino que también compartió un costado más personal. En una charla distendida con nuestro periodista, recordó con emoción su etapa como soldado y revivió anécdotas de aquellos años.

📹 Una entrevista diferente, con anuncios, recuerdos y un recorrido por el presente y el futuro de Catamarca.

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