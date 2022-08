Más de una hora consumió la definición sobre quién iba a asumir en la banca que

dejó vacante el oficialista Augusto Barros tras su renuncia indeclinable ya que

asumirá como fiscal de Cámara Penal N° 2. Para el caso, hubo una resolución

dividida. El Frente de Todos sostuvo que la suplencia recaiga en Julio Guzmán

(quien ya tuvo un paso por la Cámara baja en reemplazo del extinto Hugo

Argerich) mientras que la oposición se inclinó por la presentación que hizo el

exsenador de Paclín, Marcelo Cordero. Tras la votación que no contó con el

acompañamiento de la oposición, asumió Guzmán. No obstante, el exlegislador en

la cámara alta adelantó que judicializará la banca.

El primer paso para resolver fue la conformación de la Comisión de Poderes. Esta

estuvo compuesta por Pablo Castro y Stella Nieva en representación de la

mayoría y Alfredo Marchioli en representación de la minoría. Tras un extenso

cuarto intermedio, de la Comisión salió un despacho dividido. En la misma, la

mayoría oficialista rechazaba la presentación de Cordero ya que “no hace

referencia a la Ley Provincial 5590”, la cual fue publicada en mayo de 2019. “La

norma se encuentra en plena vigencia y determina el mecanismo de sustitución de

legisladores en el caso de existir vacancias en Diputados”, señalaba el dictamen

de la mayoría para precisar que dicha ley dispone que la sustitución sea por

candidatos titulares en las elecciones.

En otras palabras, se corre lista hasta agotar la nómina de candidatos suplentes y

recién allí se contempla los suplentes. Precisamente Cordero estuvo dentro de los

escaños suplentes en la lista del 2019.

La oposición, representada por Marchioli, sostuvo que “en resguardo de nuestra

Constitución Provincial establece de manera clara e imperativa el mecanismo de

sustitución en el caso de vacancia de una banca legislativa”. “Se debe respetar la

supremacía de ley establecida en la legislación, tanto de la Constitución nacional

como la Carta Magna provincial”, continuaba el despacho de la minoría. Con estos

argumentos se inclinaron para que Cordero ocupe la banca que dejó Barros.

De fondo, la cuestión era de posicionamientos, tanto en el Frente de Todos como

en Juntos por el Cambio. Justamente el conflicto entre la Constitución y la ley era

el eje de la discusión. Es que desde la bancada oficialista nació la ley que ahora

habilitó a Guzmán a asumir en la banca. En el caso de la oposición, apelaron a la

tangente de respetar la Constitución por lo que se podría venir. Incluso en un

momento del prologando cuarto intermedio una legisladora del radicalismo sugería

a sus pares que “podría plantearse la inconstitucionalidad” de la ley.

En el Frente de Todos leyeron esa postura como incoherente y hasta

contradictoria. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando se trató el proyecto que

establece que para las suplencias se corra lista, no hubo objeciones de

inconstitucionalidad e incluso acompañaron la iniciativa que ahora ponían en tela

de juicio.

“Se van a pagar dos Diputados”

Marcelo Cordero, en diálogo con Mañana Central, señaló que “la Ley 5.590 es

inconstitucional ya que la Carta Magna expresa claramente quiénes son los que

asumen en caso de vacancia”. En este orden de ideas, afirmó que judicializará la

banca con el pedido de una medida cautelar ante la Corte de Justicia.

“Voy a seguir la vía legal, existen antecedentes, lo que molesta es la forma y

también molesta que, en el caso que judicialice y la Justicia me dé a favor, porque

lo terminará haciendo en algún momento, se van a pagar dos diputados y ese

costo lo paga el Estado”, dijo el exlegislador en el Senado.

Curiosa votación oficialista

Hubo una llamativa votación ayer en la cámara baja. En contexto: el presidente del

bloque radical Luis Lobo Vergara pidió que el próximo miércoles se trate la

declaración de emergencia educativa en Catamarca. Fue rechazado por el

oficialismo porque se necesitaban los dos tercios. El resultado fue 20 votos

negativos, 16 positivos y cinco ausencias.

Esas cifras cambiaron levemente tras el pedido de Hugo Ávila para tratar sobre

tablas un proyecto sobre las áreas de frontera: 19 negativos y 16 positivos. La

diferencia fue porque la oficialista Mónica Zalazar acompañó al bloque opositor