El intendente capitalino, Gustavo Saadi, confirmó su decisión de incrementar la

alícuota de tasas municipales a grandes contribuyentes como entidades bancarias e

hipermercados, al tiempo que exceptuará de otros compromisos a quienes más

afectados resultan con la pandemia.

“Esta semana va a estar ingresando un proyecto con excepciones tributarias. Nos

venimos reuniendo con representantes de distintos sectores económicos de la

sociedad civil, nos estuvimos reuniendo con la gente del sector turístico, agencias de

viaje, hoteles, bares, también algunos sectores culturales que están siendo muy

golpeados por esta pandemia. Algunos rubros que se dedican a la parte deportiva

como gimnasios y otros de la economía social: antes del jueves vamos a estar

presentando un proyecto de ordenanza para exceptuarlos de algunas tasas y

estamos viendo el tiempo y también la inclusión de otros rubros”, explicó el jefe

comunal.

Saadi señaló que “lo pensamos para sectores que no están trabajando actualmente y

para los que están muy golpeados. Los hoteles están realmente complicados,

muchos bares también. Hay un estudio y vamos a definir rubro por rubro, para apoyar

a los que no pudieron acceder a las ayudas de Nación, para patronales y

monotributistas. Nosotros queremos llegar a aquellos rubros que no son alcanzados

por esas medidas”.

Merma

“Es tremenda la caída de la coparticipación nacional, ya ronda cerca del 60 por ciento

y también cayó la recaudación provincial y municipal. Por eso se aumentaron las

alícuotas de tasas para grandes contribuyentes como bancos e hipermercados,

espacios en los que trabajamos mucho, por ejemplo, con la limpieza y los operativos

en las entidades bancarias para facilitar los pagos. Entendemos que deberán hacer

un esfuerzo aquellos grandes sectores a los que les fue mejor en la pandemia, para

colaborar con quienes no les fue bien”, indicó.

El intendente subrayó que “estas medidas han sido tomadas en conjunto con los

concejales de la oposición como Simón Hernández que presentó una propuesta,

también el bloque que preside el concejal Fernando Navarro y también los concejales

del oficialismo. Quiero destacarlo porque trabajamos juntos en estas medidas”, al

tiempo que recordó que “no es muy fuerte la presión tributaria que ejerce la Capital,

es el municipio que menos tasas cobra a sus vecinos en todo el país y esa es la línea

nuestra, por eso tratamos de compensar”.

Relajamiento

En otro párrafo, el alcalde capitalino se refirió al menor cumplimiento de las medidas

preventivas por la pandemia, que se observó en las últimas jornadas. Al respecto,

señaló: “Vamos a hacer una campaña fuerte de prevención, de volver a explicarle a la

gente que el virus no se fue”.

“Seguimos en esta situación compleja. Si bien la Provincia todavía no ha registrado

casos, debemos cuidarnos entre todos y ser inteligentes: usar el barbijo, tomar el

distanciamiento, llevar a cabo las medidas de higiene; entre todos debemos

cuidarnos, la sociedad tiene que tomar conciencia de que es una situación muy difícil

y de a poco estamos tratando de salir, de retomar las actividades y entendemos la

situación de muchos sectores que no están pudiendo trabajar, por eso debemos

colaborar y ser inteligentes”, añadió.

Por último, pidió que “seamos solidarios, responsables y que actuemos cuidándonos

entre todos, es la única forma en que vamos a salir de esta situación”.