Ayer, el ministro de Seguridad, Hernán Martel reconoció que algunos catamarqueños

que ingresaron provenientes de otras provincias incumplieron la cuarentena

obligatoria de 28 días, como medida de prevención de contagios por la pandemia de

Covid-19.

“Hemos tenido algunos casos de denuncias que hemos recibido. También obedece al

control de los mismos vecinos que por ahí nos informan que tal persona que ingresó

hace poco a la provincia, la han visto fuera de la casa, incumpliendo la cuarentena”,

aseguró Martel en una entrevista con radio Valle Viejo.

Martel, que además es vocero del Comité Operativo de Emergencia (COE), remarcó

que “en estos últimos días ingresó mucha gente, por eso también la demanda de

control ha sido muy grande” y están haciendo “los monitoreos correspondientes con

el personal de Salud y de la Policía”.

Vale mencionar que todavía se encuentra vigente el programa “Regreso a casa”, para

que aquellas personas que se encuentren fuera de sus provincias de residencia

cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por la

normativa vigente, puedan volver a casa, completando el formulario en la provincia

en la que viven habitualmente.

Reunión del COE

Martel, además, adelantó que en la reunión que tendrá el COE el próximo miércoles

se dialogará sobre la posibilidad de que bares, restoranes, hoteles y gimnasios

puedan ser exceptuados para regresar a la actividad.

“Vamos a ver el próximo miércoles cuál es la situación (de la pandemia) en la

provincia e ir viendo los protocolos para bares, restoranes y algunos hoteles que

también han solicitado (volver a recibir al público)”.

Cabe mencionar que también en esa reunión se definirá si Catamarca debe volver

atrás con las actividades exceptuadas y endurecer nuevamente las condiciones del

aislamiento ante la pandemia de coronavirus. Esto es porque el COE advirtió que

muchas personas salieron a la calle sin el barbijo obligatorio y porque no respetaron

otras medidas de prevención.

“Vamos a analizar esas nuevas actividades que hemos permitido a partir del fin de

semana, que son básicamente las actividades recreativas. Hemos observado que no

se han realizado de la manera en que lo hemos estipulado. Creemos que también

obedece a la apertura. Vamos a dialogar entre todos los integrantes del COE para ver

qué decisión tomar al respecto”, agregó Martel.

El vocero del COE resaltó que “lo hemos notado en las personas que han salido a

hacer actividades deportivas. Inclusive, a través de registros de fotos, de filmaciones

de personas que han subido a las redes. Se ha observado no tan solo en la gente

que sale a hacer actividades recreativas, sino también en los comercios. Me parece

que está faltando concientización de la gente. Nosotros, lo que podemos llegar a

hacer es recomendar, realizar controles, pero no podemos estar atrás de cada

persona subiéndole o atándole el barbijo, separándolos. Son conductas que debemos

habituarlas”, indicó.

Martel resaltó que “estamos sin casos en Catamarca, pero es muy difícil identificar si

el virus está circulando hasta que no tengamos personas con síntomas. Una vez que

suceda eso, puede haber causado consecuencias en días anteriores”.