El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó la celebración del 10° Aniversario del Centro Cultural Blas Bosch. En un emotivo acto, se formalizó la “puesta en valor” de este importante espacio en la zona oeste de capitalina, ubicado en la intersección de las avenidas Gobernador Galíndez y Tadeo Acuña, con el objetivo de continuar ofreciendo un punto de encuentro para el arte, la cultura y el desarrollo comunitario. La ceremonia contó con la presencia de un nutrido grupo de vecinos, talleristas y autoridades, quienes celebraron la renovación del edificio y el compromiso de la gestión municipal con la cultura.

Durante el evento, la secretaria de Cultura y Educación, Marquesa Blanco, destacó la apropiación del espacio por parte de los vecinos. «Más de 300 personas asisten a todos los talleres de los profes que antes han hablado», expresó. Blanco resaltó el gran trabajo del personal del centro y detalló las mejoras realizadas, incluyendo la nueva fachada, la seguridad reforzada y el acondicionamiento de las instalaciones sanitarias. Hizo especial hincapié en que este centro es la casa del Ballet Folclórico Estable Municipal y que se ha generado un espacio para que puedan guardar toda su indumentaria, la cual han cuidado celosamente por más de 15 años. Finalmente, agradeció el apoyo del intendente, a quien calificó como «un feroz y apasionado con la cultura».

A su turno, el diputado provincial Gustavo Aguirre celebró el aniversario y la decisión de la gestión de invertir en cultura. «Siento que estamos viviendo en un momento difícil la posibilidad de seguir con una gestión que presta atención a la cultura, que presta atención a los edificios públicos«, manifestó. Aguirre señaló que, a pesar de las dificultades económicas, la administración municipal sigue inaugurando espacios públicos de calidad y ocupándose del mantenimiento de los edificios existentes.

Además, subrayó la importancia de la sintonía entre la gestión y los vecinos, evidenciada en el crecimiento de la oferta cultural del centro, que ha pasado de pocos a 13 talleres, reflejando el interés de la comunidad en participar. Cerró su intervención destacando que para esta gestión «la cultura no es ningún gasto, sino todo lo contrario. La cultura es una verdadera inversión, un recurso humano, una inversión en nuestra identidad y es nuestra identidad la que nos da la fuerza para poder seguir adelante«.

En este sentido, el intendente Gustavo Saadi resaltó que la principal tarea del Estado en materia cultural es brindar a todos los vecinos, sin importar sus recursos económicos, la posibilidad de acceder al arte y el aprendizaje. «La finalidad se cumplió de manera acabada porque en este Centro Cultural Blas Bosch ya se están dando, o se dieron, al transcurso de estos años más de 300 personas que vinieron a los diferentes talleres», afirmó.

Saadi reconoció la necesidad de las obras de refacción debido al paso del tiempo y expresó su alegría por poder celebrar el aniversario con un edificio renovado. «Hoy queríamos festejar estos 10 años, tratándolo de poner en valor. Ustedes ven cómo ha cambiado la fachada, el mobiliario interno, todos los trabajos que se han realizado para que por muchos años más, este centro cultural siga generando cultura, generando sueños y generando trabajo», sostuvo.

El mandatario reafirmó que el municipio continuará apostando a la cultura, ya que la considera no sólo una fuente de recreación e identidad, sino también una generadora de empleo. En ese sentido, vinculó la inversión cultural con la visión de una ciudad «más turística, más cultural y más amigable con el medio ambiente».

Como parte de su compromiso con la zona, el intendente Saadi realizó un importante anuncio a los vecinos. Mencionó que se incluirá la renovación de la plaza adyacente en el presupuesto que enviará al Concejo Deliberante a fin de año, para que su puesta en valor sea una realidad en el próximo año.

Renovado espacio cultural

La puesta en valor del Centro Cultural Blas Bosch consistió en una serie de trabajos de refacción y modernización. Se realizó un cambio completo de los techos del edificio, trabajos estructurales y de refacción de la fachada y los espacios interiores, y una renovación integral del sistema de cañerías de los sanitarios. Además, se repararon y colocaron desagües pluviales y se cambiaron las aberturas y el sistema integral de iluminación, lo que dota al espacio de mayor seguridad y funcionalidad.

Finalmente, se mejoraron las instalaciones internas con la colocación de espejos en la sala de danza y la incorporación, por primera vez, de muebles a medida para el almacenamiento del vestuario del Ballet Folclórico Municipal. Con estas mejoras, el centro cultural, que ya albergaba a más de 300 personas en 12 talleres, está listo para seguir siendo un semillero de cultura, arte y encuentro para toda la comunidad.

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella, la secretaría de Cultura y Educación, Marquesa Blanco, el diputado provincial Gustavo Aguirre; y el director de Cultura, Alejandro Farfán.