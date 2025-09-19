En el marco de la “Colonia Recreativa”, los adultos mayores celebraron con alegría los cumpleaños del mes y el Día del Adulto Mayor. La jornada estuvo marcada por la diversión, la amistad y un emotivo brindis compartido.

Los participantes disfrutaron de actividades recreativas y refrigerios, en un espacio pensado para la integración y el bienestar de nuestros adultos mayores.

El intendente Raúl Barot acompañó el encuentro, destacando la importancia de brindar contención y generar espacios de encuentro que revaloricen a quienes tanto aportaron a la comunidad.

Artículo anteriorCONTUNDENTE ACATAMIENTO A LA MEDIDA DE FUERZA DE LOS TRABAJADORES DEL PAMI EN CATAMARCA
Artículo siguienteGustavo participó del acto por el décimo aniversario del totalmente renovado Centro Cultural Blas Bosch
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor