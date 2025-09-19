Con un acatamiento histórico en todas las Unidades de Gestión Local (UGLs) y agencias de todo el país, los trabajadores y trabajadoras del PAMI llevaron adelante hoy una contundente medida de fuerza en reclamo de un aumento salarial y mejores prestaciones para los jubilados y jubiladas. La jornada marcó un fuerte respaldo a las acciones impulsadas por los gremios, y se enmarca en un plan de lucha que continuará y se profundizará la próxima semana.

En Catamarca, los delegados de SUTEPA -Sindicato Unido de Trabajadores de PAMI- y UTI -Unión de Trabajadores del INSSJP- trabajaron en conjunto en una medida que consistió en la suspensión de actividades de 11 a 12 hs., con un acatamiento de un 70% en Capital e interior de la provincia.

Desde las organizaciones sindicales señalaron que ”Si bien nuestra medida apunta a visibilizar casi un año sin recomposición salarial, no se dejó de atender a ningún afiliado/a”.

Los delegados de UTI agregaron que “La lucha recién comienza” y se continuará hasta que las autoridades de PAMI hagan efectivas las paritarias que por ley nos corresponden”.

Por su parte, desde SUTEPA, manifestaron “Exigimos una recomposición salarial inmediata, estamos defendiendo nuestras condiciones laborales y el derecho de los jubilados a recibir prestaciones de calidad”.

La unidad y la participación masiva de las y los trabajadores ratifican que el reclamo es urgente y necesario.