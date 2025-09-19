En cumplimiento con la ordenanza N°8020/21, el municipio informó la nómina oficial provisoria de pase a Planta Permanente de los agentes con 10 años de antigüedad, que se desempeñaban bajo las modalidades de CCT y contrato de obra.
LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 PROGRAMA CCT
|Orden
|Apellido y Nombre
|D.N.I.
|1
|Aballay Gloria Ines
|20.072.508
|2
|Aballay Nora Alejandra
|29.414.340
|3
|Acosta Cesar Sebastian
|29.527.382
|4
|Acosta Lucas Sebastian
|31.126.196
|5
|Acosta Maria Soledad
|24.830.727
|6
|Aguero Leon Alberto
|21.325.600
|7
|Agüero Sonia Laura
|29.527.337
|8
|Ahumada Mario Javier
|34.323.729
|9
|Alcáraz Pedro Enrique
|28.046.948
|10
|Alvarez Andrea Edith
|26.699.685
|11
|Amallo Romina Del Valle
|32.027.911
|12
|Arce Maira Alejandra
|35.286.181
|13
|Arias Lorena Andrea
|32.027.616
|14
|Arias Lucas David
|39.012.348
|15
|Armenta Jessica Giselle
|33.049.550
|16
|Atencio Debora Johana
|35.286.017
|17
|Atencio Maria Eugenia
|36.348.330
|18
|Aybar Maria Belen
|37.167.415
|19
|Aybar Maria Estela
|30.805.738
|20
|Baigorrí Braian Nahuel
|39.013.646
|21
|Barrera Gabriel Alejandro
|37.740.672
|22
|Barrera Hector Daniel
|36.844.751
|23
|Barrera Jhon Alexis
|34.323.858
|24
|Barrionuevo Laura Elizabeth
|28.404.021
|25
|Barrionuevo Marcela Elisa
|34.716.747
|26
|Barros Sabrina Elizabeth
|32.027.907
|27
|Bazán Eliana Elizabeth
|34.995.242
|28
|Bazán Victor Ramón
|22.751.183
|29
|Briceño María Rosa
|26.804.626
|30
|Brizuela Jorge Omar
|21.325.148
|31
|Brizuela Norma Valeria
|34.129.443
|32
|Bulacios Johana Leticia
|30.032.809
|33
|Cabrera Luis Hector
|17.553.695
|34
|Carabajal Rosa Silvina
|31.648.432
|35
|Carrizo Claudio Alesandro
|35.269.275
|36
|Carrizo Juan Nicolás
|38.203.617
|37
|Castillo Verónica Del Rosario
|24.065.511
|38
|Castro Gabriela Micaela
|36.348.291
|39
|Cativa Juana Arcenia
|34.777.989
|40
|Cisneros Claudio Gabriel
|28.456.053
|41
|Cisterna Angela Yanina
|35.387.681
|42
|Córdoba Jesús Alejandro
|33.758.585
|43
|Córdoba Marcos Omar
|28.076.518
|44
|Coronel Martín Alejandro
|37.637.979
|45
|Diaz Arias Karen Virginia
|37.741.244
|46
|Espeche Azucena Cecilia
|37.741.473
|47
|Espeche María Noelia
|32.681.673
|48
|Farias Laura Cecilia
|33.049.821
|49
|Farias Yanel Guadalupe
|32.415.111
|50
|Fernández Paola Solange
|35.500.327
|51
|Figueroa Elizabeth Amalia
|23.309.509
|52
|Galván Florencia Ayelen
|39.017.087
|53
|Garcia Walter Orlando
|18.895.913
|54
|Garofoli Luis Miguel
|31.034.119
|55
|Gómez Abel Celso
|35.391.100
|56
|Gonzalez Alicia
|30.207.537
|57
|Gonzalez Dario Alfredo
|31.382.647
|58
|González Rosa Patricia
|22.074.064
|59
|Guevara Cecilia Ines
|31.126.019
|60
|Guzmán Carla Soledad
|24.487.980
|61
|Guzmán Cintia Verónica
|28.404.375
|62
|Guzmán Romina Vanesa
|31.814.702
|63
|Herrera Carlos Germán
|31.163.184
|64
|Herrera Clara Soledad
|33.360.433
|65
|Herrera Sergio Gustavo
|20.071.057
|66
|Ignes Manuel Tomás Ceferino
|20.755.528
|67
|Infante Estrella Alejandra
|23.854.071
|68
|Iturre Norma Beatriz
|18.357.648
|69
|Leguizamon Florencia Micaela
|39.014.145
|70
|Leiva Daza María Ramona
|24.065.489
|71
|Lopez Stella Maris
|26.804.827
|72
|Luján Cristian Marino
|39.012.440
|73
|Luján Paula Isabel
|30.805.702
|74
|Marciante Maria Rosa
|26.373.132
|75
|Maza Carlos Roberto
|22.556.667
|76
|Mercado Walter Darío
|31.648.307
|77
|Miñaura Laura Cristina
|22.310.623
|78
|Molina Celia Beatriz
|29.104.295
|79
|Moreno Carola
|24.309.250
|80
|Moreno Estela Maris
|39.996.750
|81
|Moreno Mónica Del Carmen
|26.433.947
|82
|Muro Andrés Edilberto
|30.032.952
|83
|Muro Guillermo Alejandro
|33.049.287
|84
|Narváez Alberto Leonardo
|27.717.750
|85
|Navarro Ivan Emanuel
|32.027.660
|86
|Navarro Jose Antonio
|30.676.370
|87
|Navarro Tania Evangelina
|32.681.202
|88
|Nieto Zulma Roxana
|20.308.320
|89
|Nieva María Marta
|26.533.727
|90
|Novillo Gustavo
|40.599.344
|91
|Oliva Maira Alejandra
|35.388.176
|92
|Olmos Julia Ivana
|27.917.090
|93
|Ontivero Gimena De Lourdes
|35.388.251
|94
|Orellana Lautaro Rafael
|36.278.442
|95
|Ortega Jonathan Alejandro
|34.129.736
|96
|Ortega Pablo Fernando
|32.282.585
|97
|Ortiz Diana Judith
|38.202.631
|98
|Ortiz Yesica Soledad
|29.187.346
|99
|Pachado Yohana Del Valle
|38.202.908
|100
|Pacheco Edith Catalina
|20.925.209
|101
|Pedraza Juan Omar
|30.504.832
|102
|Peralta Carlos Rubén
|33.360.493
|103
|Perea Azucena De Jesús
|32.282.876
|104
|Perea María Belén
|37.089.971
|105
|Quillotay Carlos Guillermo
|37.167.703
|106
|Ramírez Ángel Omar
|28.647.480
|107
|Ramírez José Cirilo
|25.300.423
|108
|Reinoso Silvia Andrea
|21.944.959
|109
|Reinoso Valeria Soledad
|28.909.458
|110
|Ríos Hector Ariel
|25.728.301
|111
|Rodríguez Oscar Alberto
|14.774.954
|112
|Rodríguez Patricia Eugenia
|26.433.387
|113
|Rodríguez Viviana Del Valle
|22.515.745
|114
|Rojas Carla Giselle
|33.049.636
|115
|Rojas Ramona Alejandra
|24.830.092
|116
|Roson María Laura
|32.282.850
|117
|Sánchez Cynthia Del Valle
|31.648.375
|118
|Sánchez Emilce Soledad
|31.162.706
|119
|Sandandel Yanina Del Valle
|34.029.878
|120
|Sarmiento Mara Soledad
|37.089.539
|121
|Sarmiento Nancy Rita
|23.309.688
|122
|Sayes Rosario María Celeste
|27.717.723
|123
|Segura Carlos Sebastián
|35.021.166
|124
|Segura José Ignacio
|36.604.231
|125
|Segura Mirtha Alicia Del Valle
|33.049.711
|126
|Segura Verónica Del Valle
|29.786.888
|127
|Silva Diego Rolando
|33.360.472
|128
|Soria Adriana Del Valle
|25.117.542
|129
|Soria Roxana Erika
|31.310.025
|130
|Soria Silvia Rocio
|32.681.233
|131
|Sosa Roberto Daniel
|35.286.327
|132
|Sotomayor Giselle Yanel
|34.915.185
|133
|Sotomayor Jenifer Nadia Nahir
|38.202.378
|134
|Suarez Nancy Estefanía
|34.075.859
|135
|Uriarte Alexandra Tamara
|33.049.063
|136
|Valdez Hernando Pablo Noel
|33.648.000
|137
|Varela Juana Catalina
|18.167.901
|138
|Vázquez Silvana Celeste
|38.203.759
|139
|Vega Karina Soledad
|26.118.091
|140
|Vega Martha Yanina
|34.129.477
|141
|Vera Lara Micaela
|24.605.707
|142
|Vera Pablo Ricardo
|33.550.106
|143
|Vergara María Celeste
|27.341.040
|144
|Yapura Susana Vanesa
|31.814.406
|145
|Zelarayán Soledad Karina
|26.795.097
LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA
|Orden
|Apellido y Nombre
|D.N.I.
|1
|Agüero, Adriana Edith
|25746590
|2
|Alonso, Cesar Fernando
|37168070
|3
|Álvarez, Macarena del Valle
|38203620
|4
|Ávila, Paola Fernanda
|27525377
|5
|Ayosa, Héctor Raúl
|28309672
|6
|Brizuela, Rubén Darío
|22751825
|7
|Burgos, María Fernanda
|33360258
|8
|Carrizo, Silvio Damián
|31382696
|9
|Castro, Jorge Augusto
|31085505
|10
|Chayle, Marcos Nazareno
|35388061
|11
|Colla, María Cecilia
|31648685
|12
|Cordero, Ramona Noemí
|31595612
|13
|Dávila Díaz, Raúl Rubén
|39012917
|14
|Fernández, Walter David
|41844041
|15
|Luna, Maica Fernanda
|36844488
|16
|Monje Pacheco, Cynthia
|39017094
|17
|Moya, Diego Hernán
|26804812
|18
|Nieva, Cristian Marcelo
|33550245
|19
|Olmos, Ramón Darío
|34312422
|20
|Ortiz, Silvana del Valle
|37743884
|21
|Rodríguez, Celeste María Giselle
|35387693
|22
|Sánchez Bustamante, Guadalupe del Carmen
|37164330
|23
|Sierralta Montesino, Sofía del Valle
|18904617
|24
|Silva Nieva, Teotista
|24605668
|25
|Simón, María Agustina
|26321684
|26
|Solohaga, Luciano Alan
|35934039
|27
|Toloza, Fabián Eduardo
|21944951
|28
|Vega, Roxana Verónica
|26856467
SE HACE SABER A LOS AGENTES COMPRENDIDOS EN LA NÓMINA QUE LA ADQUISICIÓN DEFINITIVA DEL BENEFICIO QUEDARÁ SUJETA AL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. ASIMISMO, SE INFORMA A QUIENES NO INTEGREN EL LISTADO Y CONSIDEREN TENER DERECHO A SU INCORPORACIÓN, QUE PODRÁN PRESENTAR EL RECLAMO PERTINENTE, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA, HASTA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2025 INCLUSIVE, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN, SITO EN CALLE SARMIENTO N° 1050.