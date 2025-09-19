En cumplimiento con la ordenanza N°8020/21, el municipio informó la nómina oficial provisoria de pase a Planta Permanente de los agentes con 10 años de antigüedad, que se desempeñaban bajo las modalidades de CCT y contrato de obra.

LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 PROGRAMA CCT

Orden Apellido y Nombre D.N.I. 1 Aballay Gloria Ines 20.072.508 2 Aballay Nora Alejandra 29.414.340 3 Acosta Cesar Sebastian 29.527.382 4 Acosta Lucas Sebastian 31.126.196 5 Acosta Maria Soledad 24.830.727 6 Aguero Leon Alberto 21.325.600 7 Agüero Sonia Laura 29.527.337 8 Ahumada Mario Javier 34.323.729 9 Alcáraz Pedro Enrique 28.046.948 10 Alvarez Andrea Edith 26.699.685 11 Amallo Romina Del Valle 32.027.911 12 Arce Maira Alejandra 35.286.181 13 Arias Lorena Andrea 32.027.616 14 Arias Lucas David 39.012.348 15 Armenta Jessica Giselle 33.049.550 16 Atencio Debora Johana 35.286.017 17 Atencio Maria Eugenia 36.348.330 18 Aybar Maria Belen 37.167.415 19 Aybar Maria Estela 30.805.738 20 Baigorrí Braian Nahuel 39.013.646 21 Barrera Gabriel Alejandro 37.740.672 22 Barrera Hector Daniel 36.844.751 23 Barrera Jhon Alexis 34.323.858 24 Barrionuevo Laura Elizabeth 28.404.021 25 Barrionuevo Marcela Elisa 34.716.747 26 Barros Sabrina Elizabeth 32.027.907 27 Bazán Eliana Elizabeth 34.995.242 28 Bazán Victor Ramón 22.751.183 29 Briceño María Rosa 26.804.626 30 Brizuela Jorge Omar 21.325.148 31 Brizuela Norma Valeria 34.129.443 32 Bulacios Johana Leticia 30.032.809 33 Cabrera Luis Hector 17.553.695 34 Carabajal Rosa Silvina 31.648.432 35 Carrizo Claudio Alesandro 35.269.275 36 Carrizo Juan Nicolás 38.203.617 37 Castillo Verónica Del Rosario 24.065.511 38 Castro Gabriela Micaela 36.348.291 39 Cativa Juana Arcenia 34.777.989 40 Cisneros Claudio Gabriel 28.456.053 41 Cisterna Angela Yanina 35.387.681 42 Córdoba Jesús Alejandro 33.758.585 43 Córdoba Marcos Omar 28.076.518 44 Coronel Martín Alejandro 37.637.979 45 Diaz Arias Karen Virginia 37.741.244 46 Espeche Azucena Cecilia 37.741.473 47 Espeche María Noelia 32.681.673 48 Farias Laura Cecilia 33.049.821 49 Farias Yanel Guadalupe 32.415.111 50 Fernández Paola Solange 35.500.327 51 Figueroa Elizabeth Amalia 23.309.509 52 Galván Florencia Ayelen 39.017.087 53 Garcia Walter Orlando 18.895.913 54 Garofoli Luis Miguel 31.034.119 55 Gómez Abel Celso 35.391.100 56 Gonzalez Alicia 30.207.537 57 Gonzalez Dario Alfredo 31.382.647 58 González Rosa Patricia 22.074.064 59 Guevara Cecilia Ines 31.126.019 60 Guzmán Carla Soledad 24.487.980 61 Guzmán Cintia Verónica 28.404.375 62 Guzmán Romina Vanesa 31.814.702 63 Herrera Carlos Germán 31.163.184 64 Herrera Clara Soledad 33.360.433 65 Herrera Sergio Gustavo 20.071.057 66 Ignes Manuel Tomás Ceferino 20.755.528 67 Infante Estrella Alejandra 23.854.071 68 Iturre Norma Beatriz 18.357.648 69 Leguizamon Florencia Micaela 39.014.145 70 Leiva Daza María Ramona 24.065.489 71 Lopez Stella Maris 26.804.827 72 Luján Cristian Marino 39.012.440 73 Luján Paula Isabel 30.805.702 74 Marciante Maria Rosa 26.373.132 75 Maza Carlos Roberto 22.556.667 76 Mercado Walter Darío 31.648.307 77 Miñaura Laura Cristina 22.310.623 78 Molina Celia Beatriz 29.104.295 79 Moreno Carola 24.309.250 80 Moreno Estela Maris 39.996.750 81 Moreno Mónica Del Carmen 26.433.947 82 Muro Andrés Edilberto 30.032.952 83 Muro Guillermo Alejandro 33.049.287 84 Narváez Alberto Leonardo 27.717.750 85 Navarro Ivan Emanuel 32.027.660 86 Navarro Jose Antonio 30.676.370 87 Navarro Tania Evangelina 32.681.202 88 Nieto Zulma Roxana 20.308.320 89 Nieva María Marta 26.533.727 90 Novillo Gustavo 40.599.344 91 Oliva Maira Alejandra 35.388.176 92 Olmos Julia Ivana 27.917.090 93 Ontivero Gimena De Lourdes 35.388.251 94 Orellana Lautaro Rafael 36.278.442 95 Ortega Jonathan Alejandro 34.129.736 96 Ortega Pablo Fernando 32.282.585 97 Ortiz Diana Judith 38.202.631 98 Ortiz Yesica Soledad 29.187.346 99 Pachado Yohana Del Valle 38.202.908 100 Pacheco Edith Catalina 20.925.209 101 Pedraza Juan Omar 30.504.832 102 Peralta Carlos Rubén 33.360.493 103 Perea Azucena De Jesús 32.282.876 104 Perea María Belén 37.089.971 105 Quillotay Carlos Guillermo 37.167.703 106 Ramírez Ángel Omar 28.647.480 107 Ramírez José Cirilo 25.300.423 108 Reinoso Silvia Andrea 21.944.959 109 Reinoso Valeria Soledad 28.909.458 110 Ríos Hector Ariel 25.728.301 111 Rodríguez Oscar Alberto 14.774.954 112 Rodríguez Patricia Eugenia 26.433.387 113 Rodríguez Viviana Del Valle 22.515.745 114 Rojas Carla Giselle 33.049.636 115 Rojas Ramona Alejandra 24.830.092 116 Roson María Laura 32.282.850 117 Sánchez Cynthia Del Valle 31.648.375 118 Sánchez Emilce Soledad 31.162.706 119 Sandandel Yanina Del Valle 34.029.878 120 Sarmiento Mara Soledad 37.089.539 121 Sarmiento Nancy Rita 23.309.688 122 Sayes Rosario María Celeste 27.717.723 123 Segura Carlos Sebastián 35.021.166 124 Segura José Ignacio 36.604.231 125 Segura Mirtha Alicia Del Valle 33.049.711 126 Segura Verónica Del Valle 29.786.888 127 Silva Diego Rolando 33.360.472 128 Soria Adriana Del Valle 25.117.542 129 Soria Roxana Erika 31.310.025 130 Soria Silvia Rocio 32.681.233 131 Sosa Roberto Daniel 35.286.327 132 Sotomayor Giselle Yanel 34.915.185 133 Sotomayor Jenifer Nadia Nahir 38.202.378 134 Suarez Nancy Estefanía 34.075.859 135 Uriarte Alexandra Tamara 33.049.063 136 Valdez Hernando Pablo Noel 33.648.000 137 Varela Juana Catalina 18.167.901 138 Vázquez Silvana Celeste 38.203.759 139 Vega Karina Soledad 26.118.091 140 Vega Martha Yanina 34.129.477 141 Vera Lara Micaela 24.605.707 142 Vera Pablo Ricardo 33.550.106 143 Vergara María Celeste 27.341.040 144 Yapura Susana Vanesa 31.814.406 145 Zelarayán Soledad Karina 26.795.097

LISTADO DE PASE A PLANTA 2025 CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA

Orden Apellido y Nombre D.N.I. 1 Agüero, Adriana Edith 25746590 2 Alonso, Cesar Fernando 37168070 3 Álvarez, Macarena del Valle 38203620 4 Ávila, Paola Fernanda 27525377 5 Ayosa, Héctor Raúl 28309672 6 Brizuela, Rubén Darío 22751825 7 Burgos, María Fernanda 33360258 8 Carrizo, Silvio Damián 31382696 9 Castro, Jorge Augusto 31085505 10 Chayle, Marcos Nazareno 35388061 11 Colla, María Cecilia 31648685 12 Cordero, Ramona Noemí 31595612 13 Dávila Díaz, Raúl Rubén 39012917 14 Fernández, Walter David 41844041 15 Luna, Maica Fernanda 36844488 16 Monje Pacheco, Cynthia 39017094 17 Moya, Diego Hernán 26804812 18 Nieva, Cristian Marcelo 33550245 19 Olmos, Ramón Darío 34312422 20 Ortiz, Silvana del Valle 37743884 21 Rodríguez, Celeste María Giselle 35387693 22 Sánchez Bustamante, Guadalupe del Carmen 37164330 23 Sierralta Montesino, Sofía del Valle 18904617 24 Silva Nieva, Teotista 24605668 25 Simón, María Agustina 26321684 26 Solohaga, Luciano Alan 35934039 27 Toloza, Fabián Eduardo 21944951 28 Vega, Roxana Verónica 26856467

SE HACE SABER A LOS AGENTES COMPRENDIDOS EN LA NÓMINA QUE LA ADQUISICIÓN DEFINITIVA DEL BENEFICIO QUEDARÁ SUJETA AL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. ASIMISMO, SE INFORMA A QUIENES NO INTEGREN EL LISTADO Y CONSIDEREN TENER DERECHO A SU INCORPORACIÓN, QUE PODRÁN PRESENTAR EL RECLAMO PERTINENTE, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA, HASTA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2025 INCLUSIVE, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN, SITO EN CALLE SARMIENTO N° 1050.