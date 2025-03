El ciclo lectivo 2025 comenzó oficialmente en la ciudad, con un acto presidido por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, en la Escuela Municipal N°1 «El Principito» (ex mercado de Abasto).

Durante el acto escolar para dar la bienvenida a los alumnos, el intendente expresó: «para mí es una enorme alegría estar hoy aquí presente en el inicio del ciclo lectivo y desearles a todos que tengan un año lleno de éxitos, de mucho aprendizaje, de mucho compañerismo, de mucho respeto y también de mucha alegría en la escuela».

En este sentido, Gustavo también destacó la labor de los docentes: «como siempre que son el alma de la escuela, decirles ya de antemano muchas gracias. Sé todo el trabajo que realizan y fundamentalmente que encuentren esa motivación necesaria porque es clave y fundamental el trabajo que realizan, no sólo educando a nuestros niños y jóvenes, sino también transmitiendo valores».

Asimismo, dirigió unas palabras a las familias: «Muchas gracias por confiar en el sistema educativo municipal. Creo que la escuela y la familia deben ir de la mano; eso va a ser muy beneficioso para sus hijos. Más allá del aprendizaje de la escuela, que la familia lo contenga». También animó a los niños y jóvenes a disfrutar cada materia y recreo: «que no solo sea un año de aprendizaje sino también que incorporen valores, el valor del compañerismo sobre todo».

Finalmente, agradeció al personal no docente y al equipo de la Secretaría de Educación: «Muchísimas gracias y ojalá que sea un año lleno de aprendizaje».

El evento contó con la presencia del presidente del Consejo Deliberante, Francisco Sosa, concejales, la diputada Cecilia Barros, la secretaria de Educación, Marqueza Blanco, y todo el equipo directivo y docente del Sistema Educativo Municipal.

Al respecto, la secretaria de Educación, Marqueza Blanco, comentó en su discurso: «Hoy nos convoca un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de desafíos que asumimos con el compromiso y la vocación que nos caracteriza. Desde nuestro lugar seguimos trabajando con firmeza para fortalecer nuestra educación municipal. Sabemos que la educación es una herramienta primordial para el desarrollo de nuestra sociedad y por ello hemos realizado todas las reformas y mejoras necesarias en nuestras escuelas para que hoy estén listas para recibirlos en un ambiente seguro, adecuado y propicio para el aprendizaje».

Blanco reafirmó su compromiso con una educación inclusiva e innovadora: «Continuamos implementando programas que no sólo enriquecen la enseñanza, sino también generan espacios de igualdad y oportunidades para todos. Queremos que cada niño, cada niña y joven encuentren en nuestras instituciones un lugar donde puedan desarrollar su potencial y sentirse valorados».

También se dirigió al equipo directivo: «A nuestro equipo de conducción quiero expresarles mi más sincero reconocimiento por la labor que desempeñan. Su liderazgo y compromiso son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de nuestras instituciones».

Por último, invitó a los alumnos: «Los invito a transitar este nuevo año escolar con entusiasmo, curiosidad y dedicación. Aprovechen cada oportunidad de aprendizaje… Bienvenidos al ciclo lectivo 2025; que sea un año de grandes logros y muchos aprendizajes para todos. Muchas gracias».

Durante la ceremonia, se realizó la entrega de kits escolares, como cada año, al inicio del ciclo lectivo en todas las escuelas del SEM. Además, docentes y alumnos llevaron a cabo una representación corporal inspirada en la obra de Antoine de Saint-Exupéry, «El Principito».