En un acto cargado de reconocimiento y proyecciones estratégicas, el intendente Gustavo Saadi encabezó el cierre anual de los programas preventivos y abordajes comunitarios en el Nodo Tecnológico. Durante el encuentro, que reunió a los equipos que trabajaron territorialmente durante todo el ciclo 2025, el jefe comunal realizó un anuncio histórico para la estructura municipal: la elevación de la actual Subsecretaría de Salud al rango de Secretaría.

Esta reestructuración institucional responde a la necesidad de otorgar mayor autonomía y recursos a un área que se ha vuelto vital para la gestión, permitiendo profundizar las políticas sanitarias y los operativos de prevención en cada rincón de la Capital. Saadi destacó la labor de los 47 agentes que integran el equipo de abordaje, quienes desempeñan sus tareas en los diversos centros de salud municipal y directamente en los barrios.

“Quiero agradecerles a todos los trabajadores, que realmente hacen un trabajo muy grande y muy importante, exponiéndose muchas veces en el territorio. Me siento orgulloso de este equipo”, expresó el intendente. Durante la jornada, se presentaron los mapas de intervención barrial, los cuales visualizan el impacto real de las acciones preventivas y sirven como hoja de ruta para las próximas gestiones. Saadi reflexionó además sobre la complejidad del año que termina, resaltando que, pese a las dificultades, la prioridad siempre fue brindar soluciones directas a los vecinos.

Por su parte, la ahora secretaria de Salud, Ana Lagoria, brindó detalles sobre la rigurosidad técnica del trabajo territorial. Explicó que este despliegue permite identificar con precisión las áreas con escaso acceso a servicios sanitarios básicos. Como ejemplo de la efectividad de estos relevamientos, mencionó que en el sector sur de la capital se censaron 870 personas sin cobertura social, un dato fundamental para la planificación de políticas públicas.

“Este tipo de trabajo nos da una mirada más amplia para priorizar recursos de cara al 2026”, subrayó Lagoria. El diagnóstico obtenido a través de los censos y operativos preventivos permitirá que la nueva Secretaría de Salud diseñe estrategias más focalizadas, garantizando que el presupuesto municipal impacte donde más se necesita.

El evento no solo celebró los logros alcanzados durante el año, sino que sentó las bases de una nueva etapa administrativa orientada a fortalecer la prevención y el cuidado integral de los vecinos y vecinas de la Capital.

Acompañaron al intendente la secretaria de Salud, Ana Fernanda Lagoria, y la directora de Salud, Cinthia Ripoll, junto a otros funcionarios municipales que celebraron el fortalecimiento del sistema sanitario local.