El Ministerio de Desarrollo Social junto al Ministerio de Salud informa el lanzamiento del programa “Volvemos al Cole 2026”, una propuesta destinada a acompañar a las familias en la preparación de niños, niñas y adolescentes para el inicio del ciclo lectivo.

El programa se desarrollará de manera presencial, desde el lunes 5 de enero hasta el viernes 27 de febrero, y estará dirigido a niños, niñas y adolescentes desde sala de 4 años hasta 6.º año de la escuela secundaria.

La atención se realizará de lunes a viernes, en los horarios de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas.

Se otorgarán 30 turnos por la mañana y 30 turnos por la tarde, por orden de llegada, sin excepción.

Para acceder a la atención, será requisito presentar DNI y libreta sanitaria en condiciones.

Durante la jornada se brindará revisión antropométrica, odontológica y clínica médica, además de electrocardiograma, control de vacunas y estudios de laboratorio, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para el ingreso escolar.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el cuidado de la salud integral y el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

