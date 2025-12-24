El juez Martín Cormick suspendió el decreto de Javier Milei. También deberán aumentar las becas de los estudiantes.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 suspendió ayer el decreto del gobierno que suspendía la ley de financiamiento universitario.

La decisión del juez Martín Cormick obliga al Ejecutivo a aplicar de inmediato los aumentos salariales y de becas de alumnos.

El fallo destacó la existencia de un deber claro por parte del Estado, basado en el proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior aprobación de ambas cámaras.

