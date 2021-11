Tradicionalmente, la última sesión ordinaria de la cámara baja es el momento de las

“despedidas”, es decir, cuando las y los diputados desean los mejores augurios a

quienes dejan de formar parte del cuerpo por la finalización de mandato y en la previa

al 9 de diciembre, cuando se les toma juramento a quienes ingresan y se eligen las

autoridades. En este marco se inscriben las palabras de la actual presidenta, Cecilia

Guerrero (Frente de Todos), quien en forma potencial se despidió como conductora

de la Cámara. Eso sí, en sus expresiones, entre líneas, deslizó al menos dos duros

cuestionamientos en la carrera de algunos de sus pares para llegar a la Presidencia.

En el punto comunicaciones, quien inició la despedida fue el diputado macrista Diego

Figueroa (PRO-Juntos por el Cambio). Visiblemente emocionado y entre lágrimas,

dijo que tenía una mezcla de sensaciones, “de felicidad y tristeza, pero gana la

felicidad porque cumplí el sueño que siempre tuve, de estar acá”. Luego fue el turno

de Isauro Molina (FT), quien agradeció “por este espacio institucional que fue

sumamente gratificante y enriquecedor” y aseguró que hubo un marco de tolerancia

generado por “la conducción del cuerpo que nos permitió fortalecer la institución”.

También se despidieron Rubén Herrera (UCR-JPC), quien agradeció a las

autoridades del cuerpo “por el respeto y la consideración que dispensaron” y saludó

con un “hasta luego”, y Genaro Contreras (UCR-JPC), señalando que “todo tiene un

comienzo y un final” para luego recordar que la elección de la primera mujer

presidenta “fue una experiencia muy fuerte”.

En el cupo de los que dieron sus últimas palabras dentro del recinto estuvo el

diputado oficialista Ricardo Aredes (FT). “Fue un honor y tuve un gran sentimiento de

pertenencia, me llevo el mejor de los recuerdos”, dijo y afirmó sentirse “orgulloso de

haber pertenecido a una Cámara que tuvo a una mujer en la Presidencia”. Luego,

Juan Carlos Rojas (FT) aseveró que fue “un honor integrar esta Cámara y

fundamentalmente presidir una Comisión. A todos les deseo lo mejor porque sé que

son buenas personas”.

Pasaban los oradores mientras que paralelamente se generaba cierta expectativa por

lo que podía llegar a decir Guerrero en la última sesión ordinaria. Hasta que le llegó

el momento. “Como esta es la última sesión ordinaria de este periodo y coincide

quizás con la última que me toque presidir el cuerpo, tengo un montón de emociones

encontradas, pero la fortaleza que me dio todo lo que cada uno de los colegas de la

función, que es largamente denostada por muchos sectores que no comprenden que

el poder Legislativo es el poder de más profunda naturaleza democrática”, dijo.

Así, la titular de la Cámara fue poniendo en valor acciones de cada diputado y

diputada que culminaba su mandato hasta el momento en el cual, hablando del joven

diputado Julián Rojas, deslizó: “Los proyectos colectivos nos imponen alejarnos de

las mezquindades que a veces se ven mucho en política, de las malas artes que

también se ven en la política y de la hipocresía que se nota y se siente, que uno con

los años y la madurez propia de la experiencia de vida y política, percibe

perfectamente”. Esa fue la primera indirecta que realizó Guerrero.

Después, emocionada y ya no de forma potencial, agradeció “por haber confiado en

mi persona para haber desempeñado la Presidencia, fue un altísimo honor y una

gran responsabilidad”. “Nos tocó una época muy difícil y compleja, pido perdón por

mis errores y comprensión por mis defectos, pero siempre trabajé con la mayor de las

conciencias y responsabilidades”, agregó.

Así las cosas, después de que hiciese un repaso de lo que fueron sus dos años de

gestión, deslizó un segundo cuestionamiento. “Tengamos conciencia que somos

servidores del pueblo y que no hemos venido bajo ningún punto de vista a servirnos

del pueblo, colegas, los cargos no nos hacen mejores personas”, cerró a modo de

seria observación.

