Los trabajos de reconstrucción de la Gruta de la Virgen del Valle y su pasó a Santuario en el lugar del hallazgo de la bendita imagen de la Virgen del Valle, está previsto que lleve 12 meses. Esta transformación desde un principio viene generando polémica, primero con los propietarios de los locales comerciales y ahora con los fieles, quienes reclaman tener un detalle de la obra.

Foto Diario La Unión / Gustavo Roldán

Las imágenes registradas de las remodelaciones han causado sorpresa y dolor por el caro afecto que los catamarqueños tienen por el histórico lugar donde fue encontrada hace 400 años la Sagrada Imagen.

Foto Diario La Unión / Gustavo Roldán

Una de las declaraciones de los fieles, que se impactó al ver las demoliciones, marcó con dolor: “Por Dios estoy viendo las imágenes de La Gruta y me duele ver lo que están haciendo. ¿Cómo van hacer semejante desastre?. ¿No tienen más que hacer?. Es un lugar intocable. Es la casa de nuestra Madre. En vez de hacer esos gastos deberían ayudar a la gente no tiene donde vivir”.

Foto Diario La Unión / Gustavo Roldán

La preocupación de los fieles, en base a desconocer los planos y detalles de la obra, es sí el espacio mismo donde apareció la Virgen del Valle, va a ser tocado o no. Preocupados refirieron a medios radiales que esa gruta en la piedra misma, “es parte de la historia y de nuestra identidad y no debería ser tocada”. Indicaron no estar en desacuerdo con los cambios pero “queremos saber si esa piedra tallada en la misma ladera de la montaña donde la Imagen fue encontrada, si eso va a ser removido o no”.

Reunidos en la Plaza 25 de Mayo, los vecinos, entre ellos Emir Gerván, la Lic. Marisa Molina y la Lic. Beatriz Barrionuevo, esperan ser recibidos por el Rector de la Catedral y Basílica “Nuestra Señora del Valle, Pbro. Gustavo Flores para consultarle sobre los pormenores de la obra y principalmente conocer si ese espacio puntual del complejo de La Gruta va a ser intervenido o no.

Gerván, quien es guía turístico en diálogo con Radio Valle Viejo puntualizó: “Tengo un duelo en el alma de ver cómo se está alterando la imagen auténtica que ha tenido nuestra Gruta. La gente viene a ver las bellezas y ahora no sabemos como quedará luego de los cambios arquitectónicos que se están dando”.

Traslado de la Imagen

El pasado 13 de agosto se llevó a cabo el traslado de la imagen de la Virgen del Valle desde la Gruta de Choya, lugar del hallazgo, hacia el sector donde se encuentran ubicadas las nuevas instalaciones comerciales.

Foto Diario La Unión / Gustavo Roldán

Este histórico momento estuvo a cargo del padre Gustavo Flores, quien llevó en sus brazos la bendita Imagen hasta el nuevo sitio.