Música

The Driver Era estrena su nueva canción “LEAVE ME FEELING CONFIDENT”, de su anunciado segundo álbum GIRLFRIEND, que se lanzará el próximo 15 de octubre

Escrito y producido por los hermanos Ross y Rocky Lynch, el álbum marca el siguiente capítulo para el dúo después de pasar la mayor parte de la pandemia en el estudio de garaje. Disponible para pre-orden , los fanáticos podrán comprar GIRLFRIEND digitalmente, en vinilo de color de edición limitada autografiado o en CD autografiado.

Cuando se trata de crear música que sea a la vez inolvidable y conmovedora, ninguna otra banda de pop alternativo lo hace mejor que The Driver Era. Demostrando su habilidad para crear éxitos de pop alternativo ambiental y atmosférico, “Leave Me Feeling Confident” solo puede describirse como una canción que contiene una vibra perfecta. Tocando un tambor que retumba, cantando voces y vibrantes guitarras, “Leave Me Feeling Confident” es una oda al amor mientras el dúo canta “You leave me feeling feeling confident/you make me wanna go again/I’m not just a friend”, letra que encaja perfectamente con el tema y el título del álbum, GIRLFRIEND.

Además del nuevo single, el lyric video que lo acompaña es en partes iguales, atractivo y entretenido, imágenes valientes yuxtapuestas con fuentes animadas.

Mira el lyric video

“Leave Me Feeling Confident” sigue a los temas publicados anteriormente “#1 Fan” y “Heaven Angel”, ambos extraídos del próximo y segundo álbum de estudio de The Driver Era. El primer single de GIRLFRIEND, “Heaven Angel”, es una canción impactante que resalta el sonido característico de la banda y ofrece la visión perfecta de la nueva era de The Driver Era. La canción recibió el cariño de personas como DIY, quienes la llamaron “funky con un toque de discoteca”, The Aquarian describió la canción como “Sutil, sensual y digna de desmayarse”, y la revista Paper dijo que la banda se inclina “hacia tope del encanto superior de sus letras “y la canción lleva” voces teatrales, producción electro divertidas”.

“# 1 Fan” y “Heaven Angel”, siguen el extenso trabajo que The Driver Era creó y lanzó a lo largo de 2020 después de que su gira mundial se pospusiera debido a la pandemia. Solo en 2020, la banda compartió “Fade”, “Places”, “Take Me Away” y el doble lanzamiento “OMG Plz Don’t Come Around” y “Flashdrive”.

The Driver Era se embarcará en su gira mundial el , comenzando en los Estados Unidos y viajando al Reino Unido, Europa y Sudamérica en 2022, incluyendo shows en Argentina y Chile. Para boletos y paquetes VIP, visita www.thedriverera.com.

Más noticias de música

amontesanto