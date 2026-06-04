Alcanzará al personal de Planta Permanente, beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y agentes bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra.

La Municipalidad de la Capital dio a conocer el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de mayo de 2026 para los trabajadores municipales.

Según se informó, el pago se realizará este viernes 5 de junio y alcanzará al personal de Planta Permanente, beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y agentes bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra.

Los haberes podrán percibirse por ventanilla en el horario de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

Desde el municipio recordaron a los trabajadores la importancia de concurrir con la documentación correspondiente para agilizar el trámite de cobro.