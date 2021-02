Entretenimiento

Green Day será la banda encargada de abrir la décima edición anual de los honores de la NFL, un evento que reconoce a los mejores jugadores de la National Football League (NFL). La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo sábado 6 de febrero.

El trío estadunidense integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool reveló su participación en redes sociales, diciendo: “¡Emocionados por finalmente estar de vuelta en el escenario!”.

🔥🏈 Psyched to kick off the 10th Annual @NFL HONORS with an epic performance this Saturday at 9pm ET/PT on CBS 🤘#RaiderNation #JustWinBaby pic.twitter.com/4v8TXtqrnr

— Green Day (@GreenDay) February 1, 2021