Un gravísimo hecho desde el retorno de la democracia sucedió anoche en el barrio

porteño de Recoleta cuando un agresor, en un intento de magnicidio, le apuntó

con un arma y le gatilló a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras

la dirigente saludaba a sus simpatizantes junto a su casa en el barrio porteño de

Recoleta, durante la vigilia para apoyar a la referente del Frente de Todos, que se

desarrolla hace 11 días.

El momento de extrema tensión se vivió cuando la vicepresidenta agradecía a sus

simpatizantes, en las cercanías de la esquina de Juncal y Uruguay. De forma

repentina, el hombre sacó el arma, apuntó contra Kirchner e intentó gatillar. La

Vicepresidenta de la Nación, en un reflejo natural, solo atinó a bajar la cabeza. Los

custodios, al notar los movimientos extraños, comenzaron los forcejeos con el

sospechoso. Acto seguido, se resguardó a la referente del Frente de Todos, que

estaba a pocos metros.

Al menos dos videos del gravísimo hecho, tomados desde diferentes perspectivas,

comenzaron a circular por las redes sociales. En una de esas filmaciones le

apuntan a Cristina Kirchner de frente. Las imágenes reflejan cómo la persona

penetró el círculo de la custodia de la expresidenta y llegó a colocársele en frente

para alzar el arma. La escena permite escuchar el gatillo.

El sujeto fue detenido de inmediato sobre la avenida San Martín al 2.800. Un

oficial lo había visto previamente estacionando un automóvil Chevrolet Prisma de

color negro que no poseía patente trasera. A pocos metros del lugar se encontró

un arma Bersa .32 que tenía el cargador lleno y estaba apta para el disparo. Hasta

el cierre de esta edición, el agresor fue identificado como Fernando Andrés Sabag

Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña, de 35 años. Contaba con un

antecedente por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo

de 2021.

Además, reside en el barrio porteño de Villa del Parque y está inscripto como

dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de

pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con

chofer y transporte escolar”, Uber.

Hasta la medianoche, el individuo permanecía dentro de una patrulla de las

fuerzas de seguridad y se espera sea trasladado a una dependencia policial para

llevar a cabo las correspondientes indagaciones. El ministro de Seguridad, Aníbal

Fernández, admitió el hecho durante una entrevista televisiva. “La acción es toda

de la gente de la custodia. Científica tiene que hacer el análisis sobre el arma”,

explicó.

El caso es investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal

Carlos Rívolo, que es reemplazado hasta hoy por su colega Eduardo Taiano. Tanto

la jueza como el fiscal Taiano se trasladaron anoche a Comodoro Py y

comenzaron a ordenar medidas de prueba en comunicación con las autoridades

de la Policía Federal. Producto del incidente, la PFA formó un cordón. Minutos

después, la Policía Científica arribó al lugar y desplegó un toldo. Cercaron

después el área con cintas de “escena del crimen”.