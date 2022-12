Música

El guitarrista de la emblemática banda de brit pop reveló que no durmió durante meses en la cima de su fama con Blur, ya que estaba aterrorizado por la locura de algunos fans que hacían que su vida fuera una «pesadilla».

El músico saltó a la fama en la década de los 90 como parte de la banda liderada por Damon Albarn, y ahora habló sobre su lucha con ser el centro de atención y admitió que se convirtió en el foco de algunos seguidores aterradores y “obsesivos” que lo dejaron en un estado de ansiedad constante.

En una entrevista con la revista The Idler, dijo: “Hay gente desquiciada. Gente que es obsesiva. Y hasta que te pasa a ti, no te das cuenta de la pesadilla que es. Meses y meses sin dormir. Preocupándose cada día, cada hora del día. Fue horrible”.

Coxon explicó que también se vio acosado por hombres que se dirigían a sus novias porque querían ser el tipo que le robara la dama a una estrella del pop.

Y añadió: “Cuando estás de gira, tu novia tiene todos esos pretendientes que intentan ligarse a tu novia. Porque es justo, si les gusta tu novia, pero si están tratando de conseguirla porque está contigo… bueno, me pareció un mundo de super maldad que no me di cuenta de que estaba allí”.

El músico ya había hablado abiertamente de su lucha contra la salud mental y el alcoholismo, pero ahora lleva ocho años sobrio y se ha sometido a terapia para ayudar a vencer sus demonios.

En la entrevista, Coxon además reveló que convirtió en un santuario una habitación de su casa en el norte de Londres, donde puede estar solo y trabajar sin ser molestado, un espacio donde puede sentirse libre: “Es una habitación de repuesto muy pequeña… Mi propio espacio se convirtió en algo muy importante para mí en los últimos años. Era un lugar de paz y tranquilidad. Sabía quién era allí. Lo necesitaba de verdad. Porque ahí fuera está todo fuera de control. No es que sea un fanático del control. Es sólo que es estabilizador estar en un lugar donde nada cambia realmente y puedes ser creativo y sentirte razonablemente seguro”, explicó.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –