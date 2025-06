El AirTag de Apple es un pequeño dispositivo de rastreo que llego en 2021 para ayudar a localizar objetos personales, como llaves, carteras o mochilas e incluso coches. Utiliza la tecnología Bluetooth y se integra con la aplicación ‘Find My’ (Buscar) en los dispositivos Apple. Cuando pierdes un objeto con un AirTag, se puede ver en un mapa y recibir indicaciones para encontrarlo.

Precisamente, esto es lo que ha hecho Moe.Haa, un influencer alemán con casi 19 mil seguidores en TikTok, al esconder con cuidado uno de estos dispositivos dentro de unas zapatillas viejas de la marca Asics que donó a Cruz Roja para comprobar si llegaban a su teórico destino.

Después de ocultar el AirTag en el interior de las zapatillas, las depositó en un contenedor de la Cruz Roja Alemana situado en la ciudad de Sternberg para dar comienzo a su particular investigación, la cual resultó demasiado reveladora.

Las zapatillas donadas a la Cruz Roja terminan en un mercado de segunda mano en Bosnia

El calzado paso primero por Múnich y paso por Austria, Eslovenia y Croacia para acabar llegando a Bosnia. Cuando llego al país, descubrió que el calzado se encontraba en un mercado de ropa de segunda mano, por lo que el influencer no lo dudo y decidió coger un vuelo para llegar al mercado donde estaban las zapatillas que había donado a Cruz Roja.

Una vez en el mercado bosnio pudo comprobar que sus zapatillas estaban a la venta por 10 euros cuando, en teoría, fueron donadas para que llegasen a gente necesitada y que no tuvieran que pagar ningún céntimo por ellas, pero lejos quedó de cumplir aquello. Para seguir con la investigación, decidió comprarlas y preguntar de donde había llegado, aunque la tienda negó que procedieran de donaciones.

Esto es lo que dice Cruz Roja de Alemania al respecto

La organización ha emitido un comunicado en su cuenta de TikTok explicando lo ocurrido. Añadido a esto, en su página web explican lo que ocurre cuando la ropa no cumple con los estándares de calidad. «La Cruz Roja recibe entre 70.000 y 80.000 toneladas de ropa donada cada año. Esta se divide de la siguiente manera: el 10 % va directamente a las personas necesitadas, el 50 % se rompe y se recicla como materia prima, y el 40 % restante se vende a diversas tiendas de segunda mano. El dinero recaudado se destina a proyectos de ayuda de la Cruz Roja».

En otras palabras, si las prendas no cumplen con los estándares para su donación o reciclaje, se venden a tiendas de segunda mano y el dinero se destina a proyectos de Cruz Roja, pero puede que este punto no le quede claro a todo el mundo o no se haya terminado de reflejar y explicar de forma correcta.

