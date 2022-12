PRECANDIDATO EN CARRERA

El presidente de la línea Morada, Roberto Gómez, admitió que tiene intención de ser candidato a Gobernador. El médico, que perdió las elecciones en 2019 frente a Raúl Jalil, dijo que está mejor preparado para enfrentar el desafío. Atribuyó la derrota en 2019 a la mala imagen que tenía Cambiemos en ese momento.

«El Gobierno a nivel nacional que no medía bien y Macri no estaba bien. No lo digo yo, sino que lo dijo Lilita Carrió, no teníamos el apoyo ni de Cambiemos», señaló

«Ahora, tenemos un plan de trabajo para ser Gobierno a partir del 2023 y creo que vamos a ser gobierno. Quiero nuevamente que los catamarqueños me den la oportunidad de demostrarles que se puede tener una Catamarca mejor que hemos trabajado en estos tres años. Si en 2019 ganábamos las elecciones, ya teníamos un hospital nuevo, ya tendríamos la educación también en otro lugar porque creo que hay prioridades que las dijimos en el 2019 y que han tocado fondo en el 2022», afirmó en declaraciones radiales.

«La derrota nos ayudó a seguir trabajando mucho más con los equipos que teníamos en educación, en salud. Tenemos un plan, tenemos prioridades dentro de la provincia», afirmó.

Más adelante expresó: «Le pido una oportunidad a todos los catamarqueños, a los radicales que trabajemos todos juntos para mejorar el partido, ampliar para ganar, ampliar para tener mejores ideas, ampliar para que se sumen al equipo que ya viene trabajando».

Gómez ha expresado también su intención de presidir el partido, un espacio clave para la discusión de candidaturas del año próximo.

