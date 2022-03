Gobernadores dieron su visión sobre el acuerdo con el FMI

Por su parte, Ricardo Quintela (La Rioja) señaló al entendimiento con el Fondo como “el mejor acuerdo posible para que la Argentina pueda tener la base de sustentabilidad para crecer y desarrollarse”.

En la misma línea, Oscar Herrera Ahuad (Misiones) explicó que el acuerdo “tiene que ver con generar en Argentina un escenario de certezas, de previsibilidad”, y aseguró que “nunca es bueno tomar una deuda de estas características y mucho menos cuando estos recursos no llegan a la gente, ni alivian al pueblo”.

Mariano Arcioni (Chubut) marcó la necesidad de apelar “a la conciencia y a la responsabilidad de todos los sectores políticos” y precisó que el acuerdo “es lo que necesita hoy la Argentina porque es la única manera de poder tener las reglas claras para el futuro, y las inversiones que sean necesarias”.

Respecto al tratamiento de la iniciativa en el Congreso, Gustavo Bordet (Entre Ríos) apuntó: “Entiendo que debe ser ratificado con responsabilidad compartida con legisladores de la oposición, cuyo gobierno contrajo esta deuda, para poder tener un horizonte de futuro y previsibilidad, y así evitar quedarnos fuera de los mercados y que la Argentina entre nuevamente en default”.

Gustavo Sáenz (Salta) manifestó que “venimos a acompañar, ayudar y esperamos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y entiendan que esto no se trata de un gobierno u otro, o de ideologías ni nada, sino de que el país pueda salir adelante”.

Críticas

Por otra parte, Fernández cuestionó a la oposición por discutir «si acepta o no» el acuerdo con el FMI, luego de recordar que la administración del exmandatario Mauricio Macri «endeudó al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina», y le abrió la puerta a una posible reelección en 2023. «Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que estoy proponiendo», apuntó. Al encabezar el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el partido bonaerense de José C. Paz, Fernández también hizo referencia a la posibilidad de ir por la reelección en 2023, al realizarse una promesa al intendente local Mario Ishii.