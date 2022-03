Multitudinaria marcha por el 8M y pedidos de justicia

En el comunicado remarcaron además que las políticas que se implementan no inciden en las situaciones de violencia. «Se crean áreas de género que son estructuras vacías, sin planificación, ni diseños de políticas públicas acordes a la situación de emergencia que vivimos», expresaron.

La Asamblea también apuntó contra el Ministerio de Salud, al asegurar que todavía no garantiza el acceso al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo a las personas gestantes y remarcó que «de los 151 centros de salud de toda la provincia, en solo dos realizan la IVE». «Lo mismo sucede con la ley de Educación Sexual Integral, cuyo programa no se aplica en la provincia, por lo que las conductas misóginas, discriminatorias y violentas se siguen reproduciendo de manera natural en las conductas individuales y sociales», sostuvieron. También reclamaron que no se respeta la ley de Cupo Femenino en eventos musicales.

Por la mañana, el Foro Social de la UCR participó de una campaña de promoción de derechos en la Peatonal Rivadavia, para visibilizar el ciclo de violencia de género e informar sobre los organismos que trabajan en la recepción de denuncias.

Por su parte, la diputada provincial Juana Fernández presentó un proyecto de declaración mediante el cual solicita al Ejecutivo provincial que incluya como material pedagógico informativo la película «El caso María Soledad», dirigida por Héctor Olivera, como contenido curricular en el último año del nivel secundario. Fernández consideró que este caso «constituye una bisagra en la historia de Catamarca, siendo su estudio, análisis y comprensión de fundamental importancia para que las nuevas generaciones puedan tener una perspectiva de lo acontecido en septiembre de 1990 y los procesos sociales desencadenados con posterioridad.

Las mujeres del Partido Intransigente Catamarca (PI) dedicaron una jornada de reflexión en el marco del #8M. De esta manera elaboraron un documento con el objetivo de reivindicar los derechos de las mujeres y disidencias a trabajar de una manera igualitaria y libre.