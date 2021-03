Para el próximo 16 de abril, cuando se reencuentren en Misiones los diez

gobernadores del Norte Grande, quienes vienen reclamando al presidente Alberto

Fernández la suspensión de las primarias, tomaron la decisión de no insistir con el

planteo. Según publicó un medio nacional, los mandatarios dejarán que sea la

eventual y temida segunda ola del coronavirus la que termine suspendiendo la

elección de candidatos.

El propio gobernador Raúl Jalil lo había deslizado tras la visita presidencial. El

mandatario local había señalado que “por ahora, no se está hablando de las PASO”.

“Vamos a tener que saber en qué situación estamos de la pandemia”.

“Ya dijimos lo que teníamos que decir, que creemos que las PASO son una encuesta

cara. No vamos a volver con eso”, coincidieron ante el matutino porteño La Nación

dos de los mandatarios del norte. “Estamos logrando muchas cosas, nos conviene

seguir así”, afirmó uno de ellos, contento por las promesas de obras públicas y

exenciones impositivas (baja de cargas patronales) anunciadas para la región por el

Presidente la semana pasada y publicadas ayer en el Boletín Oficial.

“Va a depender todo de la pandemia, no podemos hacer mucho más”, especularon

cerca de otro de los gobernadores, atentos a la suba de casos que puede llevar al

Gobierno Nacional a tomar medidas de restricciones.

Además, en el Congreso no hay intención en el bloque del Frente de Todos -que

encabeza Máximo Kirchner- de la cámara baja de “acelerar” el tratamiento legislativo

de la suspensión de las primarias. Aparte, la oposición dijo en varias oportunidades

su desacuerdo con “cambiar las reglas en un año electoral”.

Relacionado