Un joven causó conmoción y temor en ámbitos de la comisaría Tercera, ya que

ingresó vociferando que padecía de Covid-19 y escupiendo. Al ver que podría ser

arrestado por causar el desorden, el sujeto habría salivado sus manos y frotado su

cuerpo, para evitar que lo toquen. Después de algunos minutos de tensión, fue

arrestado por atentar contra la salud pública, aunque no se conoció si se le efectuó el

test y efectivamente, tenía coronavirus.

Según se informó, el hecho ocurrió el martes en la mencionada dependencia policial.

El sujeto de 27 años, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, entró al

inmueble y empezó a gritar que era portador de Covid-19 y habría intentado escupir

al personal de guardia.

En un primer momento, el personal policial habría tratado de calmar al sujeto, pero

éste no entraba en razón y mantenía su estado de nerviosismo, insultando al

personal interviniente y escupiendo.

Tras momentos de confusión y tensión, personal del SAME arribó al lugar para

comprobar su estado de salud, aunque finalmente el sospechoso fue arrestado, ya

que fue denunciado por parte del personal policial por atentado hacia la salud

pública.

