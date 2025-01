Música

Gerard Way de My Chemical Romance que es fanático del juego de rol de fantasía, incluso tiene una referencia a Dungeons & Dragons en el hit “I’m Not Okay”, presta su voz a uno de los personajes de un nuevo pinball.

Para celebrar los 50 años del juego, Stern Pinball lanza Dungeons & Dragons: The Tyrant’s Eye donde los jugadores se convertirán en “miembros elegidos del Gremio Escudo de Dragón, tratando de derrotar a la reina dragón Tiamat, quien está tramando un plan para resurgir, desencadenando la Guerra de los Dragones, con Xanathar, Balinor y Sammaster luchando por el poder. Los jugadores experimentarán el mundo de fantasía del juego bajo el cristal, fusionando el pinball con la icónica franquicia como nunca antes”.

Stern Pinball, the largest manufacturer of pinball games in the world, in collaboration with Hasbro and its Wizards of the Coast division, revealed DUNGEONS & DRAGONS: The Tyrant’s Eye – a new collection of pinball games featuring the legendary and beloved franchise, DUNGEONS &… pic.twitter.com/8qnOnXLQhz

