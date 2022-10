Coronel Daza 6-1 a Social San Antonio y La Estación 3-0 a Obreros fueron las goleadas de la tarde, al iniciarse hoy la 3ra. fecha del torneo Clausura “Copa Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Provincia”, de la Liga Chacarera de Fútbol. También ganaron La Tercena a Juventud y La Carrera a Las Pirquitas.

Coronel Daza se consolidó como puntero de la Zona Centro al golear 6-1 en su estadio “Jorge Vargas” de Banda de Varela, a Social San Antonio, mediante conquistas de Ángel “El Zorro” Bustamante, Héctor “El Turco” Acosta (3), Juan Cruz Tapia y Wilson Moreno; Nahuel Córdoba descontó de penal para el “Canalla”.

En este partido, el árbitro Walter Agüero expulsó al tucumano Lucas Rivas (CD).

Victoria de La Tercena

Abriendo la acción en terreno “Bandeño”, La Tercena se recuperó ganándole 1-0 a Juventud Unida de La Falda, con la solitaria conquista de Lautaro Canciani (33’ST)

El Norte “Fray” es de La Carrera

A todo esto, a primera hora en el “Prevedello”, la Carrera venció 3-2 a Las Pirquitas, para vestirse de “capo” del norte “frayle”.

Las Pirquitas se adelantó a través de Sergio Álamo (12’PT); por el “Celeste” comenzó a darlo vuelta a través de Maximiliano Nieva (25’PT) y Fabricio Luna (39’PT). Y en el complemento, sin dejar que “los del dique” se acomoden, La Carrera metió el tercero por medio de Maximiliano Nieva (03’ST). Sobre el final volvió a descontar Enzo Olas, pero ya la historia estaba sentenciada.

Obreros “no paró” en La Estación, que lo madrugó

Cerrando la jornada en el Bosque de Tres Puentes, La Estación de Miraflores sorprendió desde el vestuario a Obreros de San Isidro, goleándolo 3 a 0, con los goles de Rodolfo Millicay, a los 25 segundos de juego, y Gastón Medina (06’PT y 44’ST).

Aquí, el árbitro Jesús Aldeco, expulsó a Gastón Medina (LE) y a Tomás Cardozo y Alfredo Franchino (OSI).

Lo que viene

Para este sábado 15/10

Estadio “Diego A. Maradona”, La Merced: 16 hs., La Merced vs. Villa Dolores (Zona Centro).

Estadio “Primo A. Prevedello”: 14.30 hs. Los Sureños vs. Dep. Sumalao (Zona Sur); 16.30 hs., Independiente de San Antonio vs. Def. Esquiú (Zona Norte); y 19 hs., Social Rojas vs. Ateneo Mariano Moreno (Zona Centro).

Posiciones

Zona Centro: Coronel Daza 9 Pts.; La Merced y Social San Antonio 4; Villa Dolores 3; Social Rojas y Ateneo Mariano Moreno 0.

Zona Sur: San Martín 9 Pts., La Estación 6, Los Sureños, El Auténtico y Obreros 3; y Sumalao 0.

Zona Norte: Defensores de Esquiú, Independiente, La Carrera y La Tercena 4; Juventud Unida y Las Pirquitas 2.

