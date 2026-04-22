El equipo legal de la obra social realizó cuatro nuevas presentaciones ante Fiscalía General. Los casos incluyen la presunta compra de fármacos y la probable falsificación de documentación y sellos médicos por parte de afiliados. Las denuncias se suman a las nueve presentadas hace un mes atrás.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) continúa profundizando su política de control con el objetivo de resguardar el patrimonio del organismo y garantizar la transparencia en la cobertura de prestaciones. En esta oportunidad, la asesoría legal de OSEP presentó cuatro nuevas denuncias penales ante Fiscalía General, tras detectar irregularidades tanto en el consumo de medicamentos como en el accionar de afiliados. Cabe recordar que el mes pasado, se presentaron nueve denuncias penales por casos similares.

Las primeras dos denuncias surgen a partir de las alertas generadas por los propios afiliados mediante el uso de la aplicación OSEP Móvil Catamarca. Gracias a la reciente implementación de la función de historial de medicamentos, que permite visualizar qué fármacos fueron adquiridos y quién los prescribió, se lograron identificar dos casos en los que una afiliada denunció la compra de medicamentos a su nombre que nunca fueron solicitados ni recibidos por ella. El segundo caso refiere a un beneficiario que detectó el consumo de fármacos vinculados a diagnósticos y patologías que no padece, lo que evidencia un presunto uso indebido de su número de afiliado.

Al respecto, es importante destacar que la aplicación móvil se ha consolidado como una herramienta de control temprano fundamental, permitiendo que los usuarios contrasten su historial médico real con las prestaciones registradas en el sistema.

Denuncias contra afiliados por falsificación

Por su parte, el equipo de abogados de OSEP avanzó con dos denuncias penales dirigidas contra afiliados de la obra social, tras detectarse maniobras fraudulentas para obtener coberturas de manera irregular. En primer lugar, se denunció a una afiliada por la presunta falsificación de la firma y el sello de un profesional médico para emitir recetas de insulina. Si bien se constató que el paciente contaba con el stock necesario para su tratamiento, la titular habría continuado retirando el insumo utilizando documentación apócrifa.

En segundo término, se radicó una denuncia contra otra afiliada que habría falsificado fechas y resultados de análisis bioquímicos, además de fichas médicas, con el fin de obtener la cobertura del Plan de Diabetes de forma fraudulenta.

Compromiso con el uso responsable

Estas acciones forman parte de la política de control estricto que OSEP viene aplicando para establecer límites claros y precisos, no solo hacia los prestadores de salud, sino también hacia sus propios beneficiarios.

La obra social recuerda que la sostenibilidad del sistema depende del compromiso de todos los actores e insta a sus afiliados a realizar un uso responsable de las coberturas, advirtiendo que se mantendrán los controles de auditoría técnica y legal para prevenir cualquier hecho que atente contra el servicio de calidad que el organismo debe brindar a la comunidad.