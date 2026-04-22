El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con el senador por Andalgalá, Horacio Gutiérrez, y el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, con el objetivo de avanzar en obras y acciones conjuntas para el desarrollo de la comunidad.

En la oportunidad, uno de los ejes centrales fue el avance de la pavimentación de la Ruta Provincial N°48, en el tramo Yunka Suma–puente sobre el río Potrero, con una extensión de 4,2 kilómetros. Según se detalló, en una primera etapa se ejecutarán obras de infraestructura complementaria, previas al asfaltado. El proyecto contempla que la Provincia aporte la parte técnica y los materiales, mientras que el municipio asumirá la mano de obra.

En relación a la Ruta Provincial N°1, se adelantó que la obra estará finalizada a fines de este año. No obstante, explicaron que los trabajos sufrieron demoras debido a las condiciones climáticas, particularmente por las precipitaciones y la presencia de vertientes en la zona. Actualmente, restan pavimentar cerca de seis kilómetros en el sector de Las Chacritas, donde las lluvias son frecuentes.

De la reunión también participó el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, junto a su equipo técnico.