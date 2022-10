LIGA CATAMARQUEÑA

Ayer, en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura “Maximiliano Brumec” de la Liga Catamarqueña de Fútbol, Ferrocarriles de Chumbicha le ganó de visitante 2 a 0 a Independiente de la Capital para subir en las posiciones.

En tanto, por el torneo de Ascenso, Liberal Argentino y San Martín de Chumbicha igualaron 2 a 2.

Mientras, Sarmiento empató en su cancha con Rivadavia de Huillapima 1 a 1 y en el mismo escenario, Fiel le ganó 4 a 2 a Independiente de Huillapima.

Festejó La Tablada

La quinta fecha comenzó a jugarse el pasado jueves con dos partidos, que tuvo como protagonistas a los equipos del barrio La Tablada.

Por la Primera A, Policial regresó al triunfo al vencer por 1 a 0 a Chacarita, con gol de Maximiliano Artero.

Con el triunfo, el “Matador” se mezcla entre los punteros del torneo.

Mientras, por la Primera B, Estudiantes sumó otra victoria, sigue invicto, puntero y estira diferencia sobre sus perseguidores.

El “Pincha” le ganó 2 a 1 a Deportivo Valle Chico, con goles de David Lucero y Segundo Gutiérrez. Había marcado el empate transitorio Lucas Alaniz (penal).

Cabe acotar que anoche, el cierre de esta edición jugaban Vélez vs. Juventud Unida y Villa Cubas vs. Salta Central.

Cuartos del Femenino

En el estadio Malvinas Argentinas se jugarán hoy los cuartos de final del Torneo Anual “Minería, con M de Mujer” de Fútbol Femenino.

15.30: San Lorenzo vs. Liberal Argentino

17.00: Estudiantes de La Tablada vs. Sarmiento

18.30: Parque Daza vs. Tesorieri

20.00: Villa Cubas vs. Fiel

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital