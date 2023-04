Javier Galán, referente del Partido Libertario, reconoció en “Mañana Central” (Radio Ancasti) que “siempre hay un canal abierto” para el diálogo, cuando fue consultado sobre conversaciones con referentes de la UCR de Catamarca. “Están las puertas abiertas a generar consensos y políticas en común por el bien de los catamarqueños. Me parece algo sano, que la provincia necesita un cambio y en todos los espacios se pueden conjugar políticas en común”, dijo. Más adelante, se refirió a la propuesta de Javier Milei a Patricia Bullrich para participar de una interna. “Javier expresó muchas veces que la veía capacitada (a Bullrich) para solucionar ciertas problemáticas que tiene el país, como el narcotráfico. Lo que está pasando en Rosario necesita un trabajo riguroso y de alguien con carácter para llevarlo adelante y me parecía que era la persona con la que en una alianza podrían llegar a solucionar tanto lo económico como la inseguridad”, aseguró. Consideró que “si no se lleva a cabo (la alianza propuesta por Milei) habría que analizar por qué no. Y entiendo la confianza de Javier de decir el que pierde acompaña. Seguramente los números están a favor, entendemos que las encuestas están a favor de él, y me gusta. Y si no se da seguiremos trabajando para que el cambio se lleve delante de la mano de Javier”. “Creemos que somos el cambio, somos algo nuevo y no queremos que esto sirva para que se infiltren lo que nosotros le llamamos la casta política, personas que han transitado 20 o 30 años en la política y dicen ser el cambio hoy. Para nosotros ese no es el cambio. Nosotros estamos acá por convicción, realmente creemos”, dijo. “La vieja política sigue creyendo que todo se soluciona con plata. El gobernador tiene las valijas de dinero y piensa que va a venir un día antes y nos va a comprar a todos. Si eso somos los catamarqueños, qué queda para la gente de bien. Acá es una lucha entre la gente que quiere un cambio y las personas que están cómodas con lo que tienen”, cerró.