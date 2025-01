Música

La banda escocesa comparte el single «Hooked» que forma parte de «The Human Fear», su sexto álbum de estudio, que saldrá el 10 de enero.

Franz Ferdinand lanzo el tercer adelanto de su próximo disco, previamente habían publicado los singles “Audacious” y “Night Or Day”.

“Es una canción para deslizarse en la medianoche, una especie de acecho nocturno. Si todos compartimos ‘el miedo humano’, está bien cuando estás enganchado”, dijo el líder de la banda Alex Kapranos sobre “Hooked”.

[embedded content]

Además, este fin de semana estrenaron otra canción aún inédita del álbum, “Bar Lonely”, durante el show televisivo de la banda en CBS Saturday Sessions.

[embedded content]

The Human Fear fue producido con Mark Ralph, quien ya trabajó con ellos en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action. Es el primer disco de estudio que incluye a la baterista Audrey Tait y al guitarrista Dino Bardot.