En una nueva edición de Contexto Político – Temporada 2, el programa de Catamarca Despierta recibió al presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Francisco Sosa, en una entrevista donde se abordaron distintos temas de la actualidad política local y nacional.

Durante la charla, Sosa se refirió al rol de algunos legisladores que hoy utilizan fuertemente las redes sociales, a quienes muchos denominan “diputados influencers”. En ese sentido, analizó cómo la política fue cambiando con el avance de las plataformas digitales y cómo los dirigentes deben adaptarse a nuevas formas de comunicación con la sociedad.

Además, el presidente del Concejo Deliberante habló sobre el avance de distintas obras en la ciudad, destacando la importancia de continuar con proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos. También remarcó que uno de los desafíos principales de la gestión es mantener el ritmo de trabajo en un contexto económico complejo.

La entrevista también dejó espacio para un análisis más amplio del escenario político actual, donde Sosa reflexionó sobre el clima político, la participación ciudadana y las responsabilidades que tienen hoy los dirigentes frente a una sociedad cada vez más exigente y atenta a la gestión pública.

En otro tramo de la entrevista, Sosa también destacó el gran éxito que tuvo el Carnaval de Eulalia, un evento que convocó a miles de vecinos y visitantes, generando un importante movimiento cultural, social y económico en la ciudad. Según expresó, este tipo de celebraciones no solo fortalecen la identidad local, sino que también impulsan el turismo y la actividad comercial.

Entre definiciones y análisis, la conversación se convirtió en una charla política profunda y actual, donde se debatieron los desafíos que enfrenta la dirigencia en estos tiempos y la necesidad de sostener el diálogo para seguir construyendo políticas públicas.

📺 La entrevista completa ya está disponible en las redes de Catamarca Despierta.

🛑 Contexto Político – Temporada 2 sigue trayendo protagonistas de la política para analizar la realidad que vive la provincia y el país.