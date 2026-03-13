LA HISTORIA “DESOBEDIENTE” DE LA HIJA DE UN REPRESOR

En el marco de las actividades por el Mes de la Memoria, se realizó este jueves 12 de marzo una charla a cargo de Bibiana Reibaldi, integrante del colectivo Historias Desobedientes, espacio conformado por hijas e hijos de represores de la última dictadura que se pronuncian públicamente a favor de la memoria, la verdad y la justicia.

Durante el encuentro, Reibaldi compartió su historia personal y el proceso que la llevó a romper con el silencio familiar para posicionarse éticamente frente al accionar de su padre, Julio Reibaldi, quien fue militar y civil del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército e integró activamente el aparato represivo durante la última dictadura cívico militar.

“Yo soy una de esas historias. Una historia que intenta poner en palabras tanto daño y tanto desastre”, expresó al inicio de su exposición, en la que remarcó la importancia de sostener estos espacios de diálogo y reflexión. “Reafirmar los valores de memoria, verdad y justicia y sostener estos espacios es una forma de mantener viva la memoria, especialmente en el marco de los 50 años del golpe”.

Reibaldi explicó que el colectivo Historias Desobedientes surgió a partir de experiencias personales atravesadas por la vergüenza, el dolor y los mandatos de silencio dentro de las familias vinculadas al terrorismo de Estado. “Cada integrante tiene un recorrido de vida diferente, pero hay denominadores comunes que nos unen: la vergüenza y el pacto de silencio familiar que tuvimos que romper, nadando contra la corriente”, señaló.

En ese sentido, definió al colectivo como una voz incómoda dentro del debate público: “Somos una voz disruptiva, una voz incómoda. Los desobedientes decidimos tomar una decisión basada en la ética y en el repudio al accionar de nuestros padres y familiares, criminales de lesa humanidad”.

También recordó uno de los momentos que marcó su vida y que le permitió dimensionar el rol que cumplía su padre durante la dictadura. Según contó, en una ocasión escuchó cómo él mismo se definía frente a otras personas: “Me dedico a cazar subversivos”, dijo en una conversación en el Hospital Militar. Esa frase, fue uno de los hechos que con el tiempo la llevaron a cuestionar profundamente el lugar que ocupaba su familia dentro del terrorismo de Estado.

La primera aparición pública del grupo se produjo el 3 de junio de 2017, durante una movilización del movimiento Ni Una Menos, cuando un pequeño grupo de mujeres marchó con una bandera que generó sorpresa y emoción entre los manifestantes. “Éramos seis mujeres portando la bandera. Muchos miraban y quedaban perplejos, algunos lloraban, otros nos abrazaban”, recordó.

Durante la charla también abordó las situaciones personales y familiares que implicó ese posicionamiento. “Mi papá fue un genocida que murió impune en 2002”, afirmó, al tiempo que reconoció la contradicción emocional que atravesó durante años: “Yo a mi papá lo quería, no lo negué ni lo niego, pero eso no me impide posicionarme desde la ética y el repudio”.

Reibaldi relató además que durante los últimos años de vida de su padre mantuvieron fuertes discusiones en las que ella le pedía que declarara y rompiera el pacto de silencio que rodea a muchos de los responsables de los crímenes de la dictadura. “Fue fiel al pacto de silencio y jamás dijo una palabra”, sostuvo.

A lo largo de su exposición, destacó el valor de la palabra como herramienta para enfrentar ese silencio y aportar a los procesos de memoria colectiva. “Nuestra acción estratégica es la palabra. Es el recurso que tenemos para ser sinceros y para denunciar”, expresó.

Finalmente, subrayó que los testimonios de familiares que deciden romper con ese silencio también pueden tener un impacto profundo en las víctimas y sobrevivientes. En ese sentido, recordó el caso de una persona detenida ilegalmente durante la dictadura que pudo reconstruir parte de su historia gracias al testimonio de un integrante del colectivo. “Para ese sobreviviente fue la primera vez que alguien confirmaba que había estado secuestrado. Eso le cambió la vida”, relató.

La actividad formó parte de las propuestas impulsadas en el marco del Mes de la Memoria por los Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, a 50 años del golpe de Estado de 1976, con el objetivo de promover la reflexión colectiva sobre el pasado reciente y fortalecer los valores de memoria, verdad y justicia.

El ciclo continuará con una nueva charla titulada: “Pensar los vínculos familiares”, que se realizará este viernes a las 18 horas en el Salón de Arte de CATA (Sarmiento 613), destinada especialmente a estudiantes universitarios, institutos de educación superior, docentes y organizaciones sociales y políticas, aunque también estará abierta al público en general. Allí, Reibaldi profundizará en las reflexiones sobre los lazos familiares atravesados por la historia reciente y los desafíos que implica abordar estos temas desde la memoria y la ética.