Música

Dave Grohl le teme a la guerra desde su infancia y eso quedó reflejado en este nuevo video.

Foo Fighters presentó la semana pasada su tercer adelanto de Medicine at Midnight, el nuevo álbum de Dave Grohl y compañía que saldrá el 5 de febrero. Será el décimo disco de la banda, justo el año en que cumplen 25 años de trayectoria.

Foo Fighters publicó hoy el video oficial de la canción, que cuenta una historia personal de Grohl: “Cuando era niño y crecía en los suburbios de Washington DC, siempre tuve miedo de la guerra”, dijo. “Tuve pesadillas con misiles en el cielo y soldados en mi patio trasero, probablemente provocadas por la tensión política de principios de la década de 1980 y mi proximidad al Capitolio de la Nación”. Pasé mi juventud bajo la oscura nube de un futuro sin esperanza”.

Es por eso que “Waiting on a War” tiene un peso emocional en su letra, ya que además de los recuerdos de su infancia, Dave contó que “el otoño pasado, mientras llevaba a mi hija a la escuela, me miró y me preguntó: ‘Papá, ¿va a haber una guerra?’ Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que ella ahora estaba viviendo bajo la misma nube oscura que yo había sentido hace 40 años“. Grohl contó que ese mismo día compuso este tema que ahora conocemos.

“Esta canción fue escrita para mi hija, Harper, que merece un futuro, como todos los niños”.

Mirá el video acá: