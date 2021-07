Música

La banda hizo un cover del hit de los Bee Gees

En medio de la pandemia, Foo Fighters formó una banda paralela llamada Dee Gees, como homenaje a la música disco y a los Bee Gees.

El grupo liderado por Dave Grohl compartió el video de su versión del clásico You Should Be Dancing, uno de los covers que formará parte de su nuevo álbum Hail Satin, que será lanzado el 17 de julio como parte de los festejos del Record Store Day 2021.

Yamila Pagani