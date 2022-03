Música

El video de su nuevo single “2am” fue filmado en Kyiv con un equipo ucraniano.

Los Foals han anunciado un nuevo álbum “Life Is Yours” que saldrá el 17 de junio a través de ADA/Warner UK Ltd. El mismo es la continuación del álbum de dos partes de la banda del 2019 “Everything Not Saved Will Be Lost”.

Cuenta con los singles “Wake Me Up” y “2am”, una canción que llegó la semana pasada con el siguiente video filmado en Kyiv con un equipo ucraniano.

La banda deseó “amor y coraje” a sus amigos del país. “Queríamos volver a centrarnos y hacer algo que compartiera un ADN en todas las canciones: una fisicidad, una bailabilidad, y con energía y alegría”, dijo Yannis Philippakis en un comunicado. “Es definitivamente el disco más pop que hemos hecho. Siento que con Everything Not Saved… tocamos todas las facetas de nuestro sonido hasta ese momento. Esta vez queríamos encontrar una nueva forma de expresarnos”.

Este es el tracklist del Álbum

01 Life Is Yours

02 Wake Me Up

03 2am

04 2001

05 (summer sky)

06 Flutter

07 Looking High

08 Under the Radar

09 Crest of the Wave

10 The Sound

11 Wild Green

A continuation te dejamos el link del video del single 2AM

Guillermina Sanchez