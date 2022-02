Música

La banda liderada por Florence Welch presentó su nuevo material a principios de esta semana, lo que hizo que se especulara con la posibilidad de que el álbum que sigue a “High As Hope”, de junio de 2018, llegará pronto.

Florence + The Machine ha compartido desde ayer 23 de febrero su single de regreso ‘King’, que viene acompañado de un vídeo dirigido por Autumn de Wilde y de una declaración de Welch: “Como artista, nunca he pensado mucho en mi género. Simplemente me puse a ello”, dijo Welch. “Era tan buena como los hombres y simplemente salía y los igualaba siempre. Pero ahora, al pensar en ser una mujer de 30 años y en el futuro… siento de repente este desgarro de mi identidad y mis deseos. Que ser artista, pero también querer una familia, quizá no sea tan sencillo para mí como para mis homólogos masculinos. Me había modelado casi exclusivamente en intérpretes masculinos, y por primera vez sentí que se derrumbaba un muro entre mis ídolos y yo, ya que tengo que tomar decisiones que ellos no tomaron”.

Mientras que el próximo álbum de Florence + The Machine aún no ha sido anunciado oficialmente, ‘King’ marca el primer lanzamiento de música nueva de la banda desde ‘Call Me Cruella’ de 2021, que apareció en la película de Disney Cruella.

Florence y su banda actuarán este verano en numerosos festivales europeos, como Flow Festival, Øya Festival y Mad Cool Festival.

María Eugenia Gill