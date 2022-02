Música

Davinia Taylor ha donado a un museo un cuaderno con la letra manuscrita de “Hey Jude” de Sir Paul McCartney.

La ex estrella de “Hollyoaks” recibió el cuaderno especial -que perteneció al antiguo guardaespaldas de los Beatles, Mal Evans- para su 21º cumpleaños de manos de su padre, Alan Murphy. Ella explicó: “Sotheby’s tenía una subasta, papá estaba en casa, con unas cuantas botellas de vino y empezó a pujar contra un americano. “Ganó. Dijo: ‘No va a ir a Estados Unidos, se queda en Liverpool’”.

Reveló que su millonario padre pagó “algo así como 100.000 libras” por el cuaderno, que también contiene garabatos y poesías de los cuatro miembros de la banda, incluidos John Lennon, George Harrison y Sir Ringo Starr. Además contiene fragmentos de las letras de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” y otros temas.

Ahora, el bloc -que fue recopilado entre 1967 y 1968- se exhibe en el museo The Beatles Story de Liverpool. La actriz admitió que estaba “encantada” de haber donado el objeto, y el museo lo ha asegurado por un millón de libras.

Mientras tanto, Paul, de 79 años, ha comparado el hecho de escribir una canción con el de compartir un secreto con su guitarra. En el libro “The Lyrics by Paul McCartney”, explicó: “Hay muchas cosas que suceden ahí. Siempre decíamos que cuando te sientas con tu guitarra para escribir una canción, le estás contando tus secretos, que luego se convierten en una canción para el mundo. Pero en ese momento, cuando estás solo, la guitarra es tu confidente. La acunas. Cuando te acercas a un piano, sin embargo, es casi como si empujaras al piano; son acciones completamente diferentes”.

El cantante de “Let It Be” acaba de anunciar sus planes de gira por Norteamérica con la gira de 13 fechas “Got Back”, del 28 de abril al 16 de junio.

Dijo en un comunicado: “Dije al final de la última gira que nos veríamos la próxima vez. Dije que iba a volver con ustedes. Pues bien, he vuelto”.

María Eugenia Gill