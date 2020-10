Feinmann sobre los homenajes a Kirchner: "Como Dios es peronista y Néstor era peronista el virus no funciona"

27 octubre, 2020 23:38

Eduardo Feinmann hizo un sarcástico comentario en referencia a los homenajes a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, realizados en medio de la pandemia.

El martes 27 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, motivo por el cual los seguidores del ex presidente se unieron en distintos homenajes al mismo en todo el país. Uno de los encuentros más destacados fue a las a fueras de la Casa Rosada, donde se reunieron varios militantes peronistas y en este marco Eduardo Feinmann, una vez más, lanzó uno de sus particulares y filosos comentarios.

Durante la emisión de su programa el abogado y periodista dio paso en cámara a una de sus colegas que se encontraba a las afueras de la Casa Rosada, registrando las aglomeraciones de personas que estaban en el lugar con motivo del décimo aniversario de fallecimiento del ex mandatario.

La comunicadora contó a Feinmann que Alberto Fernández había saludado desde la ventana a los asistentes al homenaje, que incluyó hasta inflables y murales. Y, además, señaló que antes de irse el presidente se había acercado un poco más a la multitud. “Se asomó a las rejas para despedirse de los militantes que estaban aquí”, dijo.

Ante la cantidad de personas que acudieron a la Casa Rosada, y en medio del contexto de pandemia que vive el mundo actualmente, Feinmann no dudó en lanzar un sarcástico comentario con referencia al riesgo de contagio de coronavirus en esta situación.

“Eso no contagia. Eso no debe contagiar porque como Dios es peronista y Néstor era peronista indudablemente el virus no funciona. Me imagino para el presidente debe ser importante darse un baño de popularidad tirarse encima de la gente como le gustaba a Néstor”, expresó el mediático.

